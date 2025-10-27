Katy Perry y Justin Trudeau ya no esconden su amor: la actriz y el exprimer ministro canadiense eligen París para su primera cita oficial

Katy Perry y Justin Trudeau ya no se esconden, y pasean su amor ante las cámaras de la prensa, sonriendo y de la mano. Después de que TMZ los cazara cenando en un restaurante de Montreal el pasado julio y de que a mediados de este mismo mes la pareja fuera captada por potentes teleobjetivos besándose en la cubierta de un yate frente a la costa de Santa Bárbara, en California, ahora el mismo portal especializado en famosos los ha vuelto a retratar durante una cita romántica en París. Esta vez, a diferencia de las anteriores, tanto la cantante como el exprimer ministro canadiense no han huido de los focos y se han mostrado encantados, acaramelados, de la mano y sin dejar de sonreír.

La primera cita oficial de Perry y Trudeau ha coincidido con el 41º cumpleaños de ella -él tiene 53- y lo han celebrado en el famoso cabaret Crazy Horse, fundado en 1951. Allí disfrutaron de cena y espectáculo.

Al acabar la función, salieron del teatro sonrientes y de la mano, y una admiradora le regaló a Katy una rosa y le deseó feliz cumpleaños, tal como se observa en un vídeo difundido por el citado medio.

Como se ve en las imágenes, Katy eligió para la cita un llamativo vestido rojo con generoso escote, y el Justin, un sobrio conjunto negro. Por primera vez se les ha visto juntos totalmente relajados y cómplices, sin tener que esconderse.

La elección de París para esta primera cita, además de por ser la 'ciudad del amor', se ha debido a la agenda de la artista, ya que el pasado viernes, 24 de octubre, daba un concierto dentro de su ambiciosa gira mundial 'The Lifetimes Tour'.

Tras triunfar en EEUU, la cantante ha actuado en Europa: Hannover, Copenhague, Berlín, Colonia y París. Este mismo lunes actúa en Budapest. Luego lo hará en España, el día 9 de noviembre, en el Palau Sant Jordi de Barcelona, y el 11, en el Movistar Arena de Madrid.

Quizá también la acompañe su nuevo amor.