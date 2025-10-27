La casa de Shakira y Piqué ya es de Lamine Yamal

Pese a todo lo que se ha dicho estas últimas horas, las Mamarazzis podemos confirmar en exclusiva que Lamine Yamal ya ha adquirido la vivienda que fue el hogar familiar de Shakira y Gerard Piqué. La propiedad, ubicada en Ciutat Diagonal, una privilegiada zona residencial de Esplugues de Llobregat (Barcelona), permanecía vacía desde que la cantante colombiana abandonó la ciudad para instalarse en Miami junto a sus hijos.

Las Mamarazzis hemos podido saber que hace apenas quince días se firmó un cuantioso (muy cuantioso) contrato de arras y, en las últimas horas, se ha completado la firma definitiva que convierte al joven futbolista del Barcelona en el nuevo propietario. Lamine Yamal, considerado una de las mayores promesas del fútbol mundial, ha adquirido dos viviendas contiguas, una de 869 m² y otra de 371 m², que durante más de una década fueron el refugio familiar de la pareja. La gestión de la compraventa ha estado a cargo de la agencia Meraki Capital, especializada en inmuebles de lujo y propiedades exclusivas.

Fachada de la casa de Shakira y Piqué en Esplugues. / JOSEP GARCÍA

La firma final se ha llevado a cabo esta tarde en la notaría GYG, situada en la avenida Diagonal de Barcelona, con la presencia de los representantes legales de todas partes. Shakira no ha asistido al acto, ya que su presencia no era necesaria: sus apoderados se han encargado de rubricar el acuerdo que pone fin al último vínculo material que unía a la artista y al exfutbolista. Han sido tres meses de largas negociaciones que han finalizado este lunes. El miércoles las Mamarazzis ampliaremos detalles de este nuevo culebrón que, una vez más, no nos va a dejar indiferentes.

De esta manera, Lamine Yamal se convierte en propietario de una de las mansiones más emblemáticas y mediáticas de Barcelona, marcando un nuevo capítulo en la historia de una vivienda que ha sido testigo de momentos clave en la vida de dos de las figuras más conocidas del panorama internacional. Shakira ya no tendrá más de vecina a su suegra. Los padres de Piqué, desde esta tarde, son vecinos del crack del Barça.