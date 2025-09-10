Desfile de Desigual
Nicki Nicole confirma que está "muy enamorada" de Lamine Yamal: "Me ha enseñado a decir 't'estimo'"
La cantante argentina de música urbana ha sido una de las estrellas en el desfile de Desigual en las Tres Xemeneies de Sant Adrià, junto a Ester Expósito, Paris Jackson, Becky G y Lila Moss
Laura Estirado
Hasta ahora todo habían sido fotos en Instagram y algunos mensajes con corazones, pero este miércoles, en el colosal desfile que ha organizado Desigual en las Tres Xemeneies de Sant Adrià para presentar su nueva colección 'premium', la artista argentina de música urbana Nicki Nicole ha revelado con sus propias palabras que sí, que su relación va viento en popa con Lamine Yamal.
"Estoy muy feliz de estar en Barcelona y de asistir a un evento de moda tan importante como este", ha comentado la compositora, de 25 años, enfundada en un dos piezas 'print newspaper' inspirado en la década de los 2000 del catálogo de la firma catalana. "La verdad que recibo mucho cariño de la gente y les quiero agradecer a todos", ha manifestado.
Nicole, que no se ha quitado la sonrisa en ningún momento mientras ha posado para la prensa, no ha tenido ningún problema en contestar y callar algunas bocas que andan negando su romance con el 'crack' del Barça, de 18 años.
"'T'estimo"
"¿Estás enamorada de Lamine Yamal?", le han preguntado con insitencia. Y ella ha revelado sonrojándose un poco: "Estoy muy enamorada y muy feliz".
También ha comentado que está "disfrutando del presente" y que está haciendo pinitos con el catalán. "Me ha enseñado a decir "t'estimo, y más palabras", ha confesado antes de disfrutar del 'fashion show' en la Nau de Turbines de las Tres Xemeneies.
Suscríbete para seguir leyendo
- Capitán de yate en Ibiza: 'La propina más grande que he recibido ha sido de 1.200 euros por un día
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Una testigo del atropello mortal entre Sant Antoni y Sant Josep: «¡Que vengáis! ¡Que se está muriendo!»
- Los hoteles de Ibiza siguen dando la espalda a los viajes del Imserso: solo tres establecimientos participan en el programa
- Amazon sorprende con una casa prefabricada a 8.500 euros con dos dormitorios
- Otro coche invade la acera a 500 metros del atropello mortal del domingo en es Pouet
- Lo que nunca debes hacer al sacar dinero del cajero automático
- Extorsionan a la hija de una mujer desaparecida: 'Nos mandas 3.000 euros o te enviamos la cabeza de tu madre