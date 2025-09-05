Froilán se 'pega' la última fiesta en Ibiza antes de volver a Abu Dabi

Felipe Juan Froilán, el sobrino mayor del rey Felipe VI, ha pasado un verano muy movido en España. Tras su estancia en Abu Dabi junto a su abuelo, el rey emérito Juan Carlos I, el joven regresó para disfrutar de unas vacaciones que lo llevaron primero a las playas de Ibiza y más tarde a Asturias. Finalmente, los últimos días de descanso los ha vuelto a pasar en la Pitiusa mayor.

En su primera visita a Ibiza este verano, Froilán fue visto en algunas de las fiestas más exclusivas de la isla, acompañado de un grupo de amigos y disfrutando del ambiente nocturno. Fue noticia su visita por el encontronazo que tuvo con una mujer en un club de la isla. Según contó María en el programa TardeAR (Telecinco), Froilán "actuaba como si fuera el dueño de la discoteca, literalmente. Hablaba con prepotencia".

En los últimos días, las cámaras han captado de nuevo su presencia. Según avanzó ayer Antena 3, el joven acudió con amigos a una discoteca de la isla de la que no se fue hasta que cerró. Esta vez, acudió con gorra y gafas de sol, aunque no pasó desapercibido. Según la cadena, tuvo el móvil apagado durante toda la fiesta y solo lo encendió en el momento que prendieron las luces, como indicativo de que cerraba la discoteca.

Ahora le toca regresar a Abu Dabi, donde está prevista una mudanza, relató el programa Y ahora Sonsoles, donde dijeron que su estancia no será muy larga, ya que “tendrá que volver a España”.