Autobiografía
Isabel Preysler publicará sus memorias, 'Mi verdadera historia', el 22 de octubre
Con la publicación del libro, la "reina de corazones" quiere "romper de una vez por todas con los falsos mitos que desde hace años circulan sobre ella", según ha avanzado la editorial Espasa
EFE
Isabel Preysler publicará sus memorias el próximo 22 de octubre con el título 'Mi verdadera historia', ha anunciado este jueves la editorial Espasa.
Su propósito es "romper de una vez por todas con los falsos mitos que desde hace años circulan sobre ella", según indica la editorial en un comunicado.
"Isabel nos descubre no solo su mundo, también una época sorprendente de España de la que fue protagonista muchas veces de forma involuntaria", agrega, en un libro que recorrerá los diferentes capítulos de su pasado, "desde su infancia en Filipinas hasta los grandes amores que marcaron su destino".
La conocida como "reina de corazones" ha sido famosa por sus relaciones de pareja, desde el cantante Julio Iglesias al más reciente, el escritor y Nobel Mario Vargas Llosa, pasando por el marqués de Griñón Carlos Falcó y el exministro de Hacienda Miguel Boyer.
"Valiente, autocrítica, tolerante, divertida y, sobre todo, defensora a ultranza de la libertad individual, expone su manera de ser y de vivir, y relata los momentos decisivos de su vida que la han convertido en la mujer que es hoy", indica Espa
sa.
