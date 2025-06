La exmujer de Alejandro Sanz se mete de lleno en la polémica

La polémica entre Alejandro Sanz e Ivet Playà no descansa. Todo empezó cuando la admiradora 'destapó' la cara oculta del cantante, debido a que le había hecho mucho daño: "Sus acciones llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo consideraba, y considero, moral e incluso, humano".

El intérprete de 'Corazón partio' tuvo que salir públicamente a desmentir todo lo que había dicho la catalana. A pesar de reconocer que "tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos", el cantante reveló el motivo de su enfado: no haber participado como inversor en los negocios familiares de la fan.

Playà no se quedó satisfecha con el vídeo publicado en redes sociales y decidió acudir a '¡De Viernes!' para volver a explicar toda la verdad sobre la relación que mantuvo con el artista. La admiradora declaró que otras chicas han sufrido lo mismo que ella: "No estamos hablando ni de una, ni de dos, ni de tres".

Con su explicación, la fan reveló que "hay uno que, en concreto, me lo define como un depredador sexual", una acusación que no pasó por alto por la dirección del programa, ya que consideraban que este tema "no se tienen que hablar en un plató, sino en un juzgado". De inmediato, Playà fue expulsada del plató.

Después de estas declaraciones, Alejandro Sanz anunció a través de sus canales de comunicación que "jamás me plegaré a abusos y no consentiré que nos falten al respeto de manera tan ruin".

Además, advirtió que "hay quienes se arrugan y quienes huyen palante pero no permitiré que nos tomen por ingenuos". Lo que quiso dejar claro es que "no pienso dar un paso atrás".

Tras una semana complicada para el entorno del cantante, Raquel Parera, exmujer del artista, estuvo el fin de semana con él por la comunión de sus hijos en común, Dylan y Alma.

La expareja confirmó que "él está centrado en su gira y en sus cosas. Tiene muchísimo apoyo de muchísima gente, muchísima familia y muchísimos amigos".