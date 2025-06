Bruce Springsteen carga de nuevo contra Trump: "Es una tragedia para Estados Unidos"

Bruce Springsteen ha compartido en numerosas ocasiones su opinión sobre la situación política actual en Estados Unidos, siendo especialmente duro contra el presidente Donald Trump. El cantante ha vuelto a cargar contra el mandatario, y en una entrevista lo ha calificado como "una tragedia" para el país.

En una entrevista con The New York Times, el músico dejó claro su descontento con el presidente tras su regreso al poder. "Creo que fue la combinación de la desindustrialización del país y luego el increíble aumento de la desigualdad de riqueza lo que dejó a tanta gente atrás. Estaba todo listo para un demagogo", explicó Springsteen.

"Y aunque no puedo creer que haya sido este imbécil el que apareció, para algunos encajó a la perfección. Pero lo que hemos estado viviendo en los últimos 70 días son cosas que todos decíamos: 'Esto no puede pasar aquí. Esto nunca pasará en América'. Y aquí estamos", añadió.

Estas declaraciones siguen a una serie de discursos ofrecidos por el artista durante su gira Land of Hope & Dreams, cuyo inicio tuvo lugar el pasado 14 de mayo en Mánchester, Inglaterra. En ese concierto, sin mencionar directamente a Trump, denunció a un gobierno que calificó de "corrupto, incompetente y traidor", y animó a sus seguidores a oponerse al autoritarismo. Tres días después, reafirmó su postura en otro show, advirtiendo que la libertad de expresión estaba amenazada y criticando la crueldad del gobierno hacia los trabajadores y los más vulnerables.

Trump no tardó en responder a través de Truth Social el 16 de mayo. En la red social dijo que Springsteen estaba "muy sobrevalorado" y agregó que era "tonto como una piedra".

El pasado mes de octubre, Springsteen apoyó públicamente a Kamala Harris para la presidencia, calificando a Trump como "el candidato más peligroso". "Como tú, yo solo tengo un voto, y es una de las cosas más poderosas que tengo. Por eso votaré por Kamala Harris y Tim Walz este noviembre", declaró.

La vida de la estrella llegará a la gran pantalla el 24 de octubre con Deliver Me From Nowhere, biopic protagonizado por Jeremy Allen White y centrado en la creación de su álbum Nebraska. Scott Cooper es el director del filme.