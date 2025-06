Julio Iglesias cumple el sueño de su padre y compra 'casoplón' en Ourense

El doctor Julio Iglesias Puga falleció hace diez años con dos sueños incumplidos. Uno de ellos su fallida campaña, con apoyo de prestigiosos periodistas, para que su hijo pudiera ser marqués, a ser posible el Marqués de Ourense, ciudad en la que están las raíces paternas del cantante.

El segundo sueño de "papuchi", el cariñoso apelativo que le otorgó la prensa al padre de Julio Iglesias, y que ha quedado para la posteridad, era que su hijo tuviese una casa en Galicia, y ese sueño acaba de cumplirse. El cantante ha comprado todo un "casoplón" rodeado con una cuidada finca de más de 13.000 metros cuadrados, bosque, lago y piscina, que era propiedad del exalcalde de Ourense, Manuel Cabezas y de su esposa Ada Arroyo.

Según testimonios vecinales, el nuevo propietario estaría intentando adquirir otros terrenos anexos para aumentar la superficie y hacer un campo de golf, según algunos vecino, aunque el alcalde Piñor José Luis González dice no tener constancia por ahora.

La propiedad está en Vilariño, un pequeño núcleo de la parroquia de A Canda, en Piñor, y el perímetro de la magnífica finca es casi tan grande como el núcleo del pueblo habitado al que pertenece.

El exalcalde de Ourense Manuel Cabezas, que vendió la propiedad hace dos meses a un intermediario del cantante, no habla "por discrección", pero el tema transcendió al ver los vecinos cierto movimiento en la casa desde hace semanas, una obra y diseño que en su día planeó Ada Arroyo con todo lujo de detalles , incluyendo incluso un enorme lago artificial con cisnes del que disfrutaron sus hijos, Manuel y Cayetana Cabezas, esta última muy conocida en los últimos años como actriz en varias series televisivas. Una persona se ocupaba de mantener la mansión que, según fuentes no oficiales, estiman que pudo tener un precio de mercado de unos cuatro millones de euros. «Yo estuve dentro esa casa, es un Falcon Crest; lo vale bien y no creo que tengan que hacer muchas reformas» asegura un vecino.

Está claro que, si se modifica el casoplón actual, será otra mujer, Miranda Rynsburger, esposa de Julio, la que de el vistobueno pero, por ahora no hay constancia de que el matrimonio visitara la casa. Posiblemente el cantante, de 81 años desconozca que su nuevo municiipio, Piñor, es la "capital" española de los ataúdes, con numerosas fábricas que venden unos 30.000 féretros al año para el mundo.

Es otro caramelo inmobiliario que suma Julio Iglesias a sus muchas propiedades en varios países. En Ojen, Málaga, está una de las más valiosas, una casa con finca de 400 hectáreas mirando al mar.

Campaña para el marqués de Ourense

La periodista y escritora Pilar Eyre, destapaba hace unos días que el doctor Iglesias Puga tenía el sueño de que su hijo, el cantante latino con más discos vendidos en la historia, tuviera un titulo nobiliario, como el de Marqués de Ourense.Recuerda que, tras el nacimiento de Tamara, la hija de Isabel Preysler y el marqués de Griñón, cuyo nacimiento asistió como ginecólogo el doctor Puga, "él nos dijo que estaba muy triste porque Tamara sería algún día marquesa y su otra nieta Chabeli (esta hija de Julio Iglesias y Preysler) no tendría título y podría haber celos de hermanas al ser una plebeya".

Así que el doctor Iglesias inició una campaña para que su hijo fuera Marqués de Ourense "por la raíces familiares gallegas que yo también tengo", explica Pilar Eyre y porque ·había llevado el tema "Un canto a Galicia» por el mundo.La propia Maruja Torres – recuerda Eyre – , que estaba escribiendo entonces un n libro biográfico del cantante, fue una de las periodista a las que recurrió el doctor Puga, en esa fallida campaña. ¿Será ahora, que Julio Iglesias ya tiene su "palacio" personal en Galicia , que le resulte más fácil llegar a marqués?.