GOI, así son los biquinis "supercalientes" de la 'influencer' Jessica Goicoechea, que han puesto en un apuro a Bad Gyal

Bad Gyal ha compartido con sus seguidores una fotografía en la que lamenta que su forma de vestir no sea del agrado de algunos huéspedes del hotel en el que se hospeda en Estados Unidos. De espaldas en una tumbona, luciendo trasero tostado adornado con un pequeño bikini, ha escrito la siguiente frase: "A las gringuis de mi hotel les incomoda mucho mi bikini me tuve que tragar ya par de caras de asco mientras yo esté viva vestiré como quiera sorry jej".

La pequeña pieza de baño que luce la diva catalana de la música urbana es de la firma GOI, de la empresaria e 'influencer' Jessica Goicoechea, cuyos diseños se definen como 'eco-friendly' y "supercaliente".

El tanga que luce Bad Gyal forma parte de la colección icónica y cuesta 45 euros y, además de en negro, también está en otros colores.

La historia de Bad Gyal donde ha denunciado a "las gringuis" de su hotel. / Instagram

Fundada por Goicoechea en Barcelona en 2019, GOI Swimwear se ha convertido en una empresa de reconocimiento internacional. No solo tiene colaboraciones con la icónica marca Playboy, sino que un montón de famosas han lucido sus diseños, desde Nathy Peluso, Ester Expósito, Georgina Rodríguez, Eva Longoria, Tini Stoessel, Emilia Mernes, Nicki Nicole, Valentina Zenere o Rubi Rose, entre otras.

La firma se caracteriza por sus diseños sensuales que "inspiran confianza y empoderan a las mujeres para que se sientan audaces e imparables", asegura la web de la marca.

Estilo atrevido y favorecedor

"Nos dedicamos a crear trajes de baño sexis y de alta calidad que no solo empoderan a las mujeres, sino que también se alinean con la moda sostenible. Cada pieza se elabora con tejidos reciclados de primera calidad, ofreciendo lujo y conciencia ecológica. Con un enfoque en la producción local, GOI Swimwear garantiza que cada producto esté meticulosamente diseñado para brindar un ajuste excepcional, combinando comodidad con un estilo atrevido y favorecedor", reza el comunicado fundacional.

Además de bikinis "empoderadores", GOI también tiene bodys, vestidos, sudaderas, ropa de playa, lencería, pantalones, y hasta labiales. "No solo queremos que te veas sexy, sino que te sientas sexy", destaca la firma de Goicoechea.