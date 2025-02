Esta es la pensión que cobra la Reina Sofía: el dineral que recibe todos los años

La Familia Real española no gana para escándalos: estas semanas, la filtración de unos audios en los que el Rey Emérito Juan Carlos I confiesa a la vedette Bárbara Rey (con quien mantenía una relación extramatrimonial) que no mantenía relación desde que el nacimiento de su hijo, el actual Rey Felipe VI.

Con esta revelación, se ha vuelto a poner el foco en la Reina Emérita Sofía: que ha sido a lo largo de los años una figura clave en la monarquía a pesar de las tensiones matrimoniales y los escándalos que han marcado el reinado de su todavía esposo.

Con la reciente polémica en los medios, muchos se han preguntado qué papel juega Sofía en la Casa Real Actual y, sobre todo, cual es la situación financiera. Desde que Juan Carlos I abdicó en 2014 y se exilió posteriormente a Abu Dabi en 2020, la reina ha mantenido u perfil bajo aunque continúa recibiendo una pensión por su rol institucional.

La pensión de la Reina Sofía

En el desglose del presupuesto de la Familia Real para 2023, la Reina Sofía recibe una retribución de 121.186 euros anuales. Esta cifra se desprende de los 8,43 millones de euros asignados a la Familia Real en total, según los datos públicos que la Casa Real ha hecho accesibles desde que el Rey Felipe VI asumió el trono en 2014, en un intento de promover la transparencia dentro de la monarquía. Los informes detallan cómo se distribuye este presupuesto, incluyendo los sueldos de los distintos miembros de la familia.

A pesar de no ocupar un cargo central en las funciones de Estado, la Reina Sofía sigue siendo una figura relevante y, por tanto, percibe un salario como parte de su rol ceremonial en la Familia Real.

Aparte de su salario público, la Reina Sofía ha sido mencionada en varias investigaciones y libros que sugieren que habría tenido acceso a otros fondos no oficiales. El periodista José María Olmo, coautor del libro King Corp. El imperio nunca contado de Juan Carlos I, reveló que Sofía habría utilizado parte del dinero procedente de cuentas ocultas de su esposo.

Aunque la Reina Sofía siempre ha mantenido una imagen de fidelidad y lealtad hacia el Emérito, los rumores sobre el distanciamiento entre ambos, como el que revelan los audios filtrados, han sido constantes durante décadas. A pesar de ello, Sofía ha compartido cuentas bancarias con Juan Carlos I, lo que ha alimentado las sospechas de que estaría al tanto de los movimientos de dinero no declarados del exmonarca. No obstante, hasta la fecha, no se ha demostrado que Sofía haya participado directamente en actividades ilícitas.