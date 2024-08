Divorcios reales: de la maldición de los Windsor, más allá de Carlos y Diana, a los fracasos de las borbonas Elena y Cristina

"El divorcio no entra en los planes de ningún rey". Como suele repetir Pilar Eyre, "ningún rey, ni en España ni fuera, se ha divorciado jamás (Mohamed de Marruecos nunca lo ha comunicado oficialmente). Juan Carlos y Sofia están separados desde hace décadas, en privado solo se dirigían la palabra para vituperarse, pero como reyes formaron una pareja icónica sin que nadie sospechara nada". Tras el escándalo de Jaime del Burgo, el excuñado 'resucitado' de Letizia que hace unos meses trató de hundirla desvelando un supuesto 'affaire' entre ambos, una persona cercana a Zarzuela le aseguró a la periodista y escritora lo siguiente: "No se van a divorciar, Felipe no quiere perjudicar a la institución y a Letizia le gusta ser reina".

Esta regla no escrita rige en los ocupantes del trono, pero no así en sus aspirantes. En resumen, los hijos de reyes, como cualquier mortal, sí pueden tomar caminos separados de sus cónyuges. De hecho, las casas reales europeas están plagadas de ejemplos. Veamos algunos:

Los Windsor: Carlos, Ana y Andrés (y la tía Margarita)

✅ En 29 de julio de 1981 tuvo lugar uno de los enlaces nupciales de mayor interés mediático, la "boda del siglo" (pasado), se llamó. La de Carlos (75) y Diana. El entonces heredero al trono británico tenía 32 años y Diana Spencer, más conocida luego como Lady Di, acababa de cumplir los 20. Pero el hoy rey de Inglaterra estaba enamorado de otra mujer, su amor juvenil y más tarde segunda esposa, Camilla Parker. Y el matrimonio "del siglo" fracasó. "Éramos tres en ese matrimonio, estaba un poco abarrotado", admitió en televisión la princesa antes de divorciarse del primogénito de Isabel II. Por cierto, la propia reina aguantó durante los 73 años de casada con Felipe, el duque de Edimburgo, varias infidelidades de este con actrices, cantantes y bailarinas.

✅ Pero el divorcio de Carlos no era el primero de la familia real británica. Su tía, la princesa Margarita, ya había dado el paso con anterioridad, separándose de Lord Snowdon en 1978, tras una relación marcada por el alcohol y las infidelidades.

✅ También otros dos hermanos de Carlos corrieron la misma suerte. Su hermana pequeña, Ana (73), gran aficionada a los caballos, se casó en 1973 con el apuesto jinete Mark Phillips, que había participado en los JJOO de México y de Múnich. Pero ella se encaprichó luego de otro capitán, Timothy Lawrence (69), y en 1989 se descubrió que le escribía cartas de amor. El divorcio llegó en 1992, y un año después se casó con su última conquista, con la que, por cierto, continúa casada.

✅ El siguiente hermano en divorciarse fue Andrés (64). En 1996, al que años después se relacionó con las turbias fiestas con menores que organizaba el magnate pederasta Jeffrey Epstein, se divorció de la pelirroja Sarah Ferguson (64). Aquel hundimiento no extrañó a nadie. Ella nunca acató el protocolo y la prensa sensacionalista siempre la trató de "provocadora y vulgar". Además, se dijo que era amante de un rico tejano llamado Steve Wyatt.

Bodas fallidas en la familia de los Windsor. Ni Ana, ni Carlos ni Andrés tuvieron suerte con sus primeros matrimonios. / EPC

Los Grimaldi: Carolina, Estefanía y Alberto II

✅ La polémica y el escándalo han marcado siempre a los hijos de Rainiero y Grace Kelly. Alberto II (66) está al frente de la casa real, y aunque es el único que nunca se ha divorciado, su biografía amorosa es para enmarcar. Suma hijos secretos y extramatrimoniales (a dos de ellos, Jazmin Grace y Alexandre, los tiene reconocidos, y aunque no heredan derechos dinásticos, sí llevan su apellido). Además, es padre de dos gemelos 'oficiales' (Jaime y Gabriela) con su esposa, Charlène (46), nadadora de Zimbabue con la que se casó a los 53, según dicen, para acallar rumores. Aunque salió con Brooke Shields y Claudia Schiffer, su larga soltería y reservas a dejarse ver en público dio pie a especulaciones sobre su orientación sexual.

✅ Su hermana mayor, Carolina (67) tuvo una "locura de juventud". Contra viento y marea, a los 21 se casó en una boda de tres días con el 'playboy' Philippe Junot, 17 años mayor que ella. Los rumores de infidelidad de Junot sobrevolaron a la pareja durante los dos años que estuvieron casados. Luego, ella enlazó varias aventuras, con el tenista Guillermo Vilas (71) y con Roberto Rossellini (74), hijo de Ingrid Bergman. Pero su amor verdadero fue el empresario Steffano Casiraghi, con quien se casó y tuvo a sus tres hijos mayores (Andrea, Carlota y Pierre). Desgraciadamente, él murió en 1990 en un trágico accidente a bordo de una lancha. Carolina salió luego con el actor Vincent Lindon hasta dar con Ernesto de Hannover (70), el príncipe alemán y noble más pendenciero y borrachín de Europa. Se casó embarazada de su hija Alexandra en 1999. Desde hace una década hacen vidas separadas (de hecho, él tiene 'pareja formal' desde hace años. Es Claudia Stilianopoulos (51), hija de la 'socialité' mística Pitita Ridruejo).

✅ Por último, Estefanía (59), conocida en los 80 como la 'princesa rebelde' (por la lista de novios, como el piloto Paul Belmondo o Anthony Delon, su delirio circense y sus pinitos en la música, pues llegó a sacar dos discos). Se enamoró del guardaespaldas de su hermano y se casó con él. Antes del segundo aniversario y con dos hijos en común, él protagonizó uno de los mayores escándalos sexuales del siglo pasado: las tórridas escenas de Daniel Ducret (59) teniendo sexo con una 'stripper' en una piscina de la Costa Azul. La princesa lo reemplazó luego por su propio guardaespaldas, Jean-Raymond Gottlieb (57), y tuvo otra hija con este. Más tarde tuvo novios variopintos, un domador de elefantes y un artista del circo de Knie, Adans Lopez Peres, de quien se separó en 2005. Desde entonces está felizmente soltera.

Al frente, Carolina, Alberto II y Estefanía. Los hijos de Grace Kelly y Rainiero han tenido una vida amorosa llena de escándalos. / EFE / NIVIERE / VILLARD

Las borbonas Elena y Cristina

✅ La "interrupción de la relación matrimonial", como se dice en clave real cuando una pareja ha roto peras, no es algo nuevo en las monarquías europeas, donde solo la corona belga parece librarse de los disgustos conyugales. El caso de Elena de Borbón (60) y Jaime de Marichalar (61) abrió la veda en la Casa Real española. Como los duques de Lugo no estaban todavía 'apartados' de la Casa del Rey -a diferencia de Cristina e Iñaki, exduque de Palma, que pasó por la cárcel por sus delitos fiscales y tráfico de influencias en el 'caso Noós'-, su separación la anunció Zarzuela en 2007 con un original circunloquio: "Después de 12 años de matrimonio y dos hijos en común, Su Alteza Real la Infanta Doña Elena y Jaime de Marichalar han convenido 'el cese temporal de la convivencia conyugal'". En verdad, la relación de Elena y Jaime hacía aguas desde 2001. Nunca trascendió el motivo de la ruptura, y nunca más han vuelto a tener pareja oficial ninguno de los dos después.

✅ Un poco más abrupta y dolorosa fue la confirmación en 2023 del final del matrimonio de su hermana Cristina (59) con su marido, Iñaki Urdangarin (56), a quien apoyó durante su paso por la cárcel y cuya separación llegó tras las fotos en 'Lecturas' de él cogido de la mano paseando por la playa con una compañera de trabajo, Ainhoa Armentia (43).

Elena y Cristina, las hermanas del rey Felipe, un verano de 2006 en Palma, cuando aún eran mujeres casadas. / Miguel Lorenzo

