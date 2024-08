Nuevo ingreso hospitalario de Julián Muñoz: "Esto va a seguir ocurriendo de vez en cuando"

Las alarmas se han vuelto a encender después del úlitmo ingreso hospitalario de Julián Muñoz. Los principales programas de crónica social informaron del estado de salud del exalcalde de Marbella, obteniendo declaraciones de su entorno más cercano.

Este miércoles, Giovanna González pudieron hablar con Elia, la hija de Julián Muñoz y Mayte Zaldívar, después de que le visitase en el hospital, tal y como ha informado ella en la última entrega de 'Vamos a ver' en Telecinco: "Ha estado más o menos media hora con él".

González informó que, según las palabras de Elía Muñoz, el exedil marbellí no ha sufrido una recaída en su enfermedad: "Empeorar no ha empeorado, es el estado de salud que tiene. No ha ido a peor. Él está recibiendo un tratamiento y es verdad que de vez en cuando tiene que ir por los efectos secundarios y entonces tiene que estar ingresado unos días".

"Esto va a seguir ocurriendo de vez en cuando porque al final es un tratamiento muy duro, que tiene que llevarlo durante mucho tiempo, pero que la situación está siendo complicada", aseguró la periodista de 'Vamos a ver', indicando que todo se encuentra dentro de la normalidad.

Por otro lado, Kike Calleja también pudo hablar con el propio Julián Muñoz, que le comentó cómo se encontraba en estos momentos: "Está tranquilo y que está estable dentro del tratamiento que está recibiendo y la complicación que tiene porque al final es una enfermedad grave".

"Esperan que dentro de unos días reciba el alta. Él tiene ganas de hacer cosas, siempre está con su familia, habla con sus hijas todos los días, le van a visitar e incluso come con muchos de ellos. Pensé que le iba a notar más apagado, pero le escuché muy bien por teléfono", añadió Calleja.