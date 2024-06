Poses en el yate y cerveza española: Kendall y Kylie Jenner de vacaciones en Mallorca

Como famosas estrellas que son, nunca pueden relajarse: las hermanas Kylie (26) y Kendall (28) Jenner están pasando unos días de vacaciones en Mallorca. Y por supuesto han dejado que el mundo comparta sus experiencias con fotos y videos de su viaje en sus respectivas redes sociales.

En la cuenta de Instagram de Kendall Jenner, quien es una de las modelos mejor pagadas del mundo, se registra un viaje en barco con la pintoresca costa de la isla de fondo. Como demuestran las imágenes, las hermanas visitaron el Torrent de Pareis. Pero, sorprendentemente, pocos turistas aparecen en el corto tramo de playa de la bahía de ensueño: las estrellas estadounidenses, famosas por el programa de televisión Keeping Up with the Kardashians, probablemente también desembarcaron, ya que un vídeo las muestra caminando por la playa.

Retratos de Kylie Jenner

Mientras tanto, Kylie Jenner está causando revuelo con una serie de fotografías en las que posa sexy sobre la barandilla de un yate. El fondo de la joven de 26 años, que mira embelesada a lo lejos con un vestido ceñido y una copa de vino en la mano, es la costa de Mallorca bajo el atardecer. "Tan hermosa", "perfecta" y "asombrosa" son los veredictos de muchos de sus 399 millones de seguidores (al 3 de junio).

La menor de las dos hermanas, que también es una exitosa empresaria, modelo e influencer, es una de las diez personas más seguidas en Instagram y, según Forbes, tenía un patrimonio neto de mil millones de dólares estadounidenses en 2019.

Crop tops y cerveza española

La revista Vogue española también se entusiasma con el aspecto de las hermanas destacadas de la isla y escribe: "Las Kardashian han coronado las bahías más bellas de Mallorca con los looks más increíbles y, sobre todo, minimalistas" . La publicación destaca sus días en la playa y el vestido largo de Kylie Jenner, que fue la "estrella" de su serie de retratos al atardecer.

estrella Galicia se alegra de la publicidad gratuita, porque los dos también han publicado un vídeo en el que cantan alegremente y beben cerveza.