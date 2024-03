Pilar Eyre sentencia la corona británica: Guillermo y Kate nunca llegarán al trono

La periodista Pilar Eyre no se anda con chiquitas. La experta en casas reales cree que la casa Windsor se enfrenta a un futuro muy incierto. La monarquía británica no atraviesa por su mejor momento. Desde la muerte de la Reina Isabel, sus herederos no levantan cabeza. Apenas un año tras su entronización, Carlos III está recibiendo tratamiento tras ser diagnosticado de cáncer y la futura reina y mujer del heredero a la corona, Kate Middleton, se ha convertido en el centro de atención de toda la prensa por el oscurantismo reinante sobre su estado de salud y la enfermedad que la ha apartado desde hace meses de la vida pública.

La situación no ha mejorado en los últimos días. La publicación de una imagen manipulada de la princesa y sus hijos ha hecho saltar todas las alarmas entre los súbditos ingleses. ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué Kate o la casa real intentan manipular una foto para dar sensación de normalidad? ¿Qué le pasa realmente a la princesa heredera? Algunos medios apuntan a que la mujer de Guillermo padece una enfermedad autoinmune incurable que la ha hecho pasar por el quirófano para seccionarle una parte del intestino afectada por úlceras producidas por la enfermedad de Crohn.

Con Carlos fuera de juego, Guillermo sobrepasado por la enfermedad y la polémica de su mujer, y la reina consorte Camilla agotada hasta el punto de que ha tenido que tomarse unos días de vacaciones en España para descansar y recobrar fuerzas cazando perdices, los súbditos de una de las monarquías más antiguas del viejo continente ven con temor el presente y futuro en Buckingham Palace.

No reinarán ni Kate ni Guillermo

Sin embargo, la situación de la casa real está provocando análisis sobre el futuro de la monarquía en Inglaterra. Desde la muerte de la reina Isabel la estabilidad ha desaparecido en palacio y sus nietos han tomado caminos muy dispares. Enrique y su mujer Meghan continúan su vida en EE UU alejada del enconsertamiento de 'Buckingham Palace' pero lejos de calmar los ánimos no cesan de insinuar la gravedad de lo que está ocurriendo con Kate.

Por su parte, Guillermo, llamado a ser el futuro rey, está atravesando el que muchos consideran su segundo infierno.Está reviviendo la muerte de su madre y culpa a la prensa de la presión y de los problemas que está padeciendo su mujer Kate. Es precisamente en este punto donde la periodista Pilar Eyre ha hecho hincapié.

La periodista insiste en que Guillermo "odia a la prensa" y la culpa de todo y subraya que no puede ser rey en estas condiciones. "Siempre ha culpado a la prensa de lo que le pasó a su madre, Lady di"

La periodista insiste en que Guillermo "odia a la prensa" y la culpa de todo y subraya que no puede ser rey en estas condiciones. "Siempre ha culpado a la prensa de lo que le pasó a su madre, Lady di, y ahora lo está volviendo a hacer con la situación de Kate... Es impensable que el llamado a ser rey de Ingleterra odie a la prensa de esta forma". La experta cree que la monarquía británica se enfrenta a una crisis total.

El futuro pasa por los renegados

El rey Carlos III enfermo, Guillermo totalmente sobrepasado y Camilla, agotada por llevar el peso de la corona, ha tenido que tomarse unos días de descanso en España para recobrar el ánimo cazando perdices. Éste es el panorama al que se enfrenta la casa real inglesa. Por eso, Eyre no descarta que el futuro en Buckingham pase por la pareja más insospechada: Megan y Enrique. Y es que la periodista cree que Guillermo y Kate nunca gobernarán porque el heredero podría estar planteándose rechazar el trono y dejar que la corona pase a su hermano, el mismo que la ha acusado de racista y de criticar a su mujer.