Bertín Osborne habla por fin de su estado de salud: "Nunca he estado tan mal"

El cantante Bertín Osborne se ha mantenido en absoluto silencio desde que Gabriela Guillén diera a luz a su primer bebé. No reconoce al pequeño como su hijo, algo que sostiene ella desde que se publicó la noticia de su embarazo, aunque en una ocasión aseguró que si se tenía que hacer la prueba de paternidad se la haría.

A sus 69 años, no se encuentra en un buen momento personal. Al revuelo mediático que se ha generado en torno a su reciente paternidad con Gabriela Guillén (es el séptimo hijo del cantante y el primero de la fisioterapeuta) hay que sumarle su delicada salud.

Bertín Osborne ha estado encerrado en uno de sus lugares favoritos a raíz de este conflicto mediático por el que ha recibido muchas críticas, pero ha llegado el momento de romper su silencio. No solo está mal anímicamente, también está atravesando por un pequeño problema de salud.

El cantante y presentador asegura a través de sus redes sociales que ha padecido coronavirus: "no recuerdo haber estado tan mal antes". Bertín Osborne confirma que aún sigue sufriendo las secuelas que le ha dejado la COVID-19 en esta ocasión, motivo por el que ha tenido que reprogramar algunos de sus compromisos profesionales.

Además, ha relatado con todo lujo de detalles cómo ha pasado la enfermedad: "Tengo que deciros que me ha costado la misma vida. Creo que nunca, no tengo recuerdo de haber estado tan mal. Tanto para haber estado siete u ocho días metido en la cama, que no podía levantarme del cansancio horroroso que tenía".

El refugio de Bertín Osborne

Todo apunta a que para recuperarse de su mala salud Bertín Osborne se ha retirado en uno de sus refugios favoritos: su finca de Sevilla.

La Hacienda San José, situada a 15 minutos de Sevilla, se ha convertido en el refugio personal de Bertín Osborne. Esta impresionante finca, propiedad del cantante, cuenta con diversas construcciones, áreas dedicadas a los animales y destaca por su encantador estilo rústico.

Sus diversos edificios abarcan un total de 2.100 metros cuadrados. Cuenta con hasta seis edificios interconectados. Uno de ellos destaca como la vivienda principal, una construcción de amplias dimensiones que alberga diez dormitorios tipo suite, varios cuartos de baño, una espaciosa sala de estar, una cocina totalmente equipada y un jardín espectacular. Además de estas comodidades, la finca cuenta con instalaciones exclusivas como: una capilla, una espectacular piscina y una pista de pádel.