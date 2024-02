Preocupación por el estado de salud de Terelu Campos al sufrir un accidente: "Me abrasa"

Es una de las parejas sorpresa de la que todo el mundo habla. Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, son unos de los protagonistas de las portadas de este miércoles. Ambos han sido pillados en actitud más que cariñosa, besándose en una cafetería, totalmente ajenos a las cámaras que los estaban fotografiando.

Ahora, el modelo ha salido al paso al ser peguntado por su posible ¿nuevo amor?

A la espera de que los protagonistas de la historia aporten más detalles sobre esta incipiente o no relación, la madre de la protagonista ha dado un paso la frente y no se ha cortado en decir lo que piensa de la noticia de la semana.

Romances aparte, la madre de la influencer ha sido también protagonista aunque por un motivo muy distinto. Su participación en el programa de cocina de TVE Bake Off sigue dejando momentos virales. El último ha venido de la mano del percance que Terelu Campos ha sufrido a manos de los fogones.

Quemadura en directo

Terelu Campos está dando lo mejor de sí en Bake off y prueba de ello son todos los momentos que la televisiva está dando a los espectadores. Desde el motivo detrás de su participación en el programa hasta su remedio casero para las quemaduras, la que fuera colaboradora de Sálvame siempre consigue destacar.

Sin embargo, aunque se siente muy a gusto en el concurso, como el resto de sus compañeros, no puede evitar que en algunos momentos se sienta sobrepasada por las exigencias. Especialmente en la más reciente emisión, Terelu fue una de las concursantes que peor lo pasaron.

El objetivo de la noche era realizar una tarta con forma de costurero. Para ello, debería de utilizar fondant con la que darle el aspecto final necesario y apoyarse en diferentes moldes para las formas. Aunque, desde un comienzo, las cosas empezaron a torcerse: Para poder trabajar con la pasta de azúcar, debían primero calentarla, aunque con cuidado para que no estuviera en el microondas "más tiempo del necesario", como así explicó Pablo Puyol. Un comentario que Terelu no pareció escuchar y lejos de quemarse la fondant, quien se llevó una "quemadura gorda" fue ella.

Ante la herida, la televisiva corrió a echarse agua al grifo y sacar a relucir su secreto para no sufrir por este tipo de accidentes. . "Darme un huevo, darme un huevo", comenzó a pedir la televisiva, "el huevo para las quemaduras no es una tontería".

"Hay que ponerse el huevo inmediatamente, entero. Y aguantar. La albúmina del huevo absorbe para que no te salga la ampolla ni nada. No es la primera vez que me quemo con la fondant. Es un remedio de la abuela de toda la vida y te cura de verdad", explicó la hermana de Carmen Borrego negándose a ir al servicio médico. "Me abrasa la quemadura pero ya me curo luego, que me adelantan estos y no estoy para tonterías", dijo la presentadora.