Ana María Aldón es una de las protagonistas indiscutibles de GH DÚO. La diseñadora que concursa con el que fuera su representante y con el que al parecer, no acabó de forma amistosa, Marc Florensa, ya ha tenido algún que otro encontronazo con algunos de sus compañeros, entre los que se encuentra su propia pareja de reality, aunque también ha habido tiempo para el flirteo con otro compañero de aventura: el extronista Efrén Reyero.

Según la de Cádiz, el influencer le recuerda a su novio Eladio y eso hace que "no te puedo mirar a los ojos", le decía la diseñadora. No obstante, este no sería el primer tonteo que la madre de Gema Aldón protagoniza delante de las cámaras.

Anoche hubo gala y todos sus compañeros de la casa pudieron ver en directo los comentados momentos que habían tenido la exmujer de Ortega Cano y Efrén Reyero. Unos acercamientos que dejaban ver entre ellos un posible tonteo.

Mucha sintonía

Ana María Aldón está disfrutando al máximo de su experiencia en ‘GH DÚO’ y, aunque echa mucho de menos a Eladio, su pareja, no está perdiendo el tiempo a la hora de relacionarse con el resto de sus compañeros, sobre todo con uno, Efrén Reyero.

Se nota que entre ambos hay muchísima sintonía y podríamos decir que por parte de ella hay una ligera atracción, algo que pudimos ver en un vídeo que se emitió en Telecinco hace algunos días. Unas imágenes en las que había un claro tonteo de ella con el extronista.

Polémica en directo

Sin embargo, si a alguien no le hizo gracia esta tira de vídeos en los que Ana María Aldón y el esxtronista muestran mucha complicidad fue a la compañera de concurso del influencer, Marta López, que cree que su compañera lo hace para llamar la atención y asegura que no le hace gracia y que no le va a reír ninguna de sus actuaciones.

Aunque Ana María Aldón asegura que está siendo ella misma y disfrutando haciendo lo que quiere en la casa de ‘GH DÚO’, como cantando un sinfín de canciones, Marta López opina que su compañera lo hace para llamar la atención: “No te voy a reír las gracias porque no me la haces”, decía Marta, quien también ha asegurado que está harta de “los feos” de Ana María.

El acercamiento entre Ana María Aldón y Efrén Reyero no tardó en ser comentado luego por Elena Rodríguez y Marta López, quienes tienen claro que entre ellos no hay nada más que una amistad. Marta asegura que Ana María "no le pega" a Efrén, mientras que Elena cree que su acercamiento solo es porque comparten la tarea de la cocina. "Efrén está con Ana María porque quiere, le gusta y le apetece", señalaba Marta, "es totalmente respetable pero... no le pega para nada".

Mientras tanto, en la cocina, Efrén avisaba a Ana María de que al salir de la casa comenzará a seguirla en redes sociales y le mandará "una foto" suya, o mejor aún, "me das tu teléfono y te la mando por WhatsApp", añadía.