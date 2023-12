Ares Teixidó ha preocupado a sus seguidores tras compartir una serie de stories desde el hospital. Aunque por el momento no ha revelado el motivo por el que se encuentra ingresada, la exconcursante de 'GH VIP' publicaba ayer una fotografía con los ojos llorosos y una vía en el brazo. "No te digo que lo superes, iguálamelo", comentaba junto a la imagen.

En un vídeo posterior, la presentadora aparecía en pie para conseguir algo de comida: "No me levanto para nada y tú lo sabes, excepto para reclamar mi merienda. ¿Qué pasa aquí?". "La primera vez que salgo al pasillo porque vine en ambulancia, claro. No sé ni dónde estoy. Qué mareo tengo, no sé si ha sido buena idea", continuaba diciendo en la grabación que le había enviado a una amiga.

No obstante, para tranquilizar a sus más de 200.000 seguidores en Instagram, aclaraba que se encontraba mucho mejor: "Le he mandado este vídeo a una amiga y he creído conveniente dejarlo por aquí para demostrar que si pienso en comer es que estoy mejorcita".

A primera hora de la mañana de este miércoles, la colaboradora de 'Zapeando' confiaba en poder volver a su casa a lo largo del día de hoy: "Me han hecho una analítica. Espero que salga bien y que ya hoy me puedan dar el alta. Llevo unos días aquí porque estaba en la mierda, pero me encuentro muchísimo mejor".

Sin embargo, más tarde lamentaba que, por el momento, tendrá que seguir ingresada. "Ya he echado la lloradita de la mañana porque no me han dado el alta", explicaba la periodista. "Han encontrado unas alteraciones en la analítica, entre otras cosas", añadía sin mencionar el motivo por el que permanece en el hospital.