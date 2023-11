Dinora Santana, exmujer de Dani Alves, aterrizó en España junto a sus hijos el pasado mes de mayo con la finalidad de ayudar al futbolista en el caso por el que se le acusa de agresión sexual a una joven de 23 años en Barcelona. El brasileño se encuentra en la prisión de Brians 2 desde el pasado mes de enero y la intención de su expareja era avalar el arraigo familiar del acusado en nuestro país.

No obstante, la estrategia de la defensa de Alves no fue fructífera, y pese a que su expareja tenía la intención de escolarizar a los menores de edad en España, la justicia no lo consideró un motivo suficiente para concederle la libertad provisional.

Santana asegura que Dani Alves ya no quiere saber nada de sus hijos

Cuando llegó a Barcelona la brasileña defendió incondicionalmente a Dani Alves frente a los medios de comunicación, pero en tan solo unos meses la situación ha dado un giro de 180 grados, y ésta no quiere saber nada del acusado: "Para mí ha muerto", ha sentenciado en una exclusiva para Fiesta.

El programa de televisión entrevistó a Santana, quien reveló que ha interpuesto una demanda para evitar que Dani Alves contacte con ella o con sus hijos. Esto se debe a que el acusado de violación "no quiso saber nada de sus hijos" una vez la magistrada le denegó la libertad provisional.

Dinora explica que los abogados le mandaban qué decir a la prensa

"Sus hijos no le ven desde el 6 de mayo, desde entonces no ha querido saber nada de nosotros, y son sus hijos", criticaba Dinora en directo. Además, ha recalcado que se ha sentido utilizada por la defensa y el entorno del futbolista, ya que le concretaban todo lo que tenía que decir a los medios de comunicación: "Yo tenía lo que tenía que decir cuando llegara al aeropuerto, cuando saliera de la cárcel con los niños... Había un grupo de WhatsApp que había unos de prensa, y entre ellos los abogados. Me pasaban por este grupo lo que tenía que decir", ha asegurado.

Finalmente, ha sentenciado de manera directa y clara que Dani Alves "ha muerto" para ella: "Yo estoy con medicación y para mí él ha muerto. Lo que quiero es que me deje en paz y que deje a los niños en paz. Que arregle su vida... Cuánto antes salga de la cárcel mejor vivirán mis hijos. Imaginar que tu padre puede ser un violador no es fácil".