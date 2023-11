No es tan rica y famosa como su hermana, la top model Kate Moss (49 años), pero la belleza va en los genes de la familia Moss tal y como puede apreciarse en las imágenes que Lottie Moss sube a sus redes sociales.

La joven de 25 años es hija de Peter Moss, padre de la archiconocida modelo británica, y de Inger Solnordal, la segunda mujer de Peter Moss. La madre de Kate Moss, Linda Rosina Moss, se divorció de Peter Moss cuando la modelo tenía 13 años.

Lottie Moss también ha trabajado de modelo, pero ahora se gana la vida en a plataforma de suscripción X, Onlyfans. En una entrevista, según publica The Sun, cuando se le preguntó si podía ganar más de 30.000 euros dijo: '¡Sí, sí, sí! No voy a decir cuánto gano"."Creo que es un poco grosero hablar de dinero, pero me gano la vida muy bien y tengo suerte de disfrutar mucho haciendo algo como esto", afirmó la joven.

Debutó en 2011

Lottie Moss hizo su debut en una revista en 2011 cuando apareció en las fotos de la boda de Kate como dama de honor. Unos años más tarde, consiguió un contrato como modelo para Storm Management con tan solo 14 años y se dedicó al modelaje, pero decidió dejar las sesiones de fotos por Onlyfans en 2021.

La exmodelo dijo sobre su hermana que son "personas muy diferentes" y agregó: "No somos la misma persona". "Tenemos diferentes intereses y diferentes pasatiempos, y el modelaje simplemente no era lo mío, pero lo pasé muy bien, conocí gente maravillosa y fui a lugares fantásticos".

Su relación con Kate

Lottie Moss habló sobre su relación con Kate Moss, después de afirmar anteriormente que su hermana mayor "no quiere una relación" con ella, según recoge The Sun. Lottie Moss reveló que se siente "abandonada" por la famosa top model. Asimismo, dijo que "realmente no conoce" a su media hermana con una relación tan distante que no responde a sus mensajes de texto.

"Creo que un error común es pensar que, como Kate, que es 24 años mayor que yo, es rica y famosa, mi familia también lo era. Pero obviamente, ese era su dinero y su fama, no los nuestros", señaló Lottie en Newsweek.

Lottie Moss admitió que ser hermana de la supermodelo Kate la ayudó a poner un pie en el mundo del modelaje, pero afirmó que las dos nunca habían sido muy cercanas. "Hay una gran diferencia de edad. No crecí con mi hermana dándonos dinero. Teníamos una pequeña casa de dos habitaciones. Mis padres estaban en quiebra. Yo misma pagué mi escuela privada con el dinero que gané modelando”, explicó a la revista Fabulous.

Problemas de salud mental

La exmodelo, que volvió a casa de sus padres después de una estancia en Los Ángeles para recuperar su salud mental, afirmó recientemente que le dieron alcohol y drogas para pasar las sesiones de modelaje.

Aseguró que le hicieron creer que consumir drogas era "normal" en la industria y afirmó que le habían dado sustancias para usar cada vez que estaba "agotada" en los eventos.

"Sé que es difícil de entender para la gente, pero estar en una industria tóxica a una edad muy temprana realmente cobró su precio en mí, ser juzgada en el periódico constantemente y tener cada uno de mis movimientos observados desde que tenía 16 ha sido muy difícil para mi salud mental", relató la exmodelo en sus redes sociales.

"Entiendo que he venido de una posición muy privilegiada siendo la hermana de alguien muy famoso pero lo crean o no esa persona nunca me apoyó realmente", señaló.

Algunos medios británicos afirman que Kate Moss quiere que su hermana deje de hablar de ella. Lottie Moss por su parte afirmó que entiende que la maniquí no tiene por qué querer tener una relación con ella, aunque cuando era más joven no lo podía entender: ¿Por qué alguien de mi familia no quiere tener una relación conmigo?, pensaba la joven, que ahora es consciente de que la familia es complicada.