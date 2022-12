Esta semana, diferentes medios de comunicación aseguraban que la pareja formada por Gerard Piqué y Clara Chía hacía aguas. Algunos, incluso hablaban de ruptura y afirmaban que el futbolista seguía enamorado de Shakira, su expareja y madre de sus dos hijos. La noticia no puede alejarse más de la realidad. Las Mamarazzis podemos asegurar que Gerard y Clara siguen juntos, felices y enamorados. Ni ruptura ni crisis a la vista, por el momento. Es más, a punto ya de celebrar su primer aniversario juntos, han decidido poner tierra de por medio y disfrutar de este puente con un viaje romántico. ¿El destino? Una conocida capital europea.

Este jueves por la mañana, Piqué y su chica se dejaron ver en el aeropuerto de Barcelona como una pareja más, cogidos de la mano por la terminal y muy sonrientes, ajenos absolutamente a todos los rumores que corren estos días sobre su relación. Ambos cogieron un vuelo de línea regular y, a juzgar por el equipaje que llevaban, se trata de un viaje exprés para aprovechar el puente de la Constitución.

Crisis desmentida

El entorno de la pareja, además, desmiente la supuesta crisis y sus amigos se preguntan el porqué de estos rumores sin fundamento alguno. Clara Chía sigue trabajando en Kosmos, la empresa de Gerard Piqué, e intenta pasar todo su tiempo libre con él, cuando el futbolista no está con sus hijos. De hecho, la joven pasa varios días a la semana en el piso de la calle de Muntaner, donde Gerard ha fijado su residencia. Esta semana también disfrutaron juntos de una pasión que comparten, la cocina japonesa. La pareja estuvo cenando el pasado lunes en el conocido restaurante Koya Izakaya, del centro de la ciudad condal. En sus salidas, intentan pasar desapercibidos, pero no siempre lo consiguen.

Gerard Piqué y Clara Chía se conocieron a mediados de noviembre del año pasado y, tras algunas citas como amigos, Clara fue contratada en Kosmos en el mes de febrero. A mediados de marzo, el futbolista se separó de Shakira, tras una intensa y profunda crisis que arrastraban desde hacía meses.

Piso de soltero

Piqué abandonó el domicilio familiar, en Esplugues de Llobregat, y regresó a su antiguo, y lujoso, piso de soltero. Oficialmente, ese momento marcó el inicio de la relación sentimental entre Chía y Piqué, aunque algunos aseguran que su idilio comenzó unos meses antes. El entorno de Shakira sigue asegurando que cuando el exjugador blaugrana se fue de casa ese 17 de marzo de 2022, se marchó, de manera consensuada por ambos, para iniciar un periodo de reflexión de la pareja. La cantante colombiana jamás imaginó que su entonces pareja se iba de casa para no volver y que esa separación, temporal para la artista, sería definitiva y pondría punto final a su relación.

Shakira, a menos de un mes de su mudanza definitiva a Miami, intenta aún recomponerse de su ruptura y ha querido dejar claro, a través de un comunicado, que ni tiene pareja ni “ninguna ilusión más” que la de dedicarse enteramente a sus hijos. Con el acuerdo de separación ratificado, ya no hay nada que ate a la artista a nuestro país y no ve el momento de marcharse junto a Milan y Sasha y el resto de su familia. Los primeros viajes de Gerard Piqué a Miami para poder disfrutar de sus hijos durante esos diez días que le corresponden será uno de los reportajes más buscados, y mejor pagados, de 2023, no lo duden. ¿Veremos a Clara Chía en Miami junto a Piqué y a sus hijos en alguna ocasión? Eso lo dejamos para otro capítulo de las Mamarazzis.