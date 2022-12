Así es Anne Igartiburu, más allá de las campanadas

Anne Igartiburu presentó el pasado 26 de noviembre su último libro, 'La vida empieza cada día', y en unas declaraciones a 'Europa Press' aseguró que no sabía todavía si iba a dar las campanadas este año: "Pues no lo sé, yo me imagino que nos lo dirán a finales de noviembre. Si cuentan conmigo, feliz y encantada, pero llevo ya casi 20 años, ¿eh? son muchos años y, si hay alguien más, yo lo veré desde casa", dijo.

La comunicadora vasca parecía satisfecha con cualquier decisión que tomara RTVE. "Lo que sea estará bien, ya veremos. No puedo decir nada porque no lo sé", concluyó. Quizá estuvo un poco evasiva porque ya barruntaba que sería sustituida, pues menos de dos semanas después, cuando apenas quedan 23 días para Noche Vieja, se ha sabido que, por primera vez desde hace 17 años, la presentadora de 'Corazón' no dará las campanadas para despedir 2022 y recibir 2023 desde la madrileña plaza del Sol. RTVE ha decidido prescindir de Igartiburu en esta ocasión y en su lugar ha fichado a Ana Obregón -que el año pasado tuvo que renunciar en el último momento al dar positivo en covid y fue sustituida por el climatólogo Jacob Petrus- y al dúo de humoristas Los Morancos. No obstante, tras la sorpresa que ha supuestro este inesperado cambio de rumbo televisivo para la ultima noche del año, cabe destacar que la presentadora tiene una larga y dilatada trayectoria profesional a sus espaldas que va más allá de las campanadas. Sus inicios en la tele El primer trabajo fue en una pequeña empresa de ingeniería de Mondragón, pero enseguida se dio cuenta que lo suyo era la comunicación y no los números. Empezó poco a poco y se matriculó en Arte Dramático en la Universidad del País Vasco. En un principio colaboró con la Arraste Telebista, televisión local de Mondragón, hasta que en 1993 fue contratada por la ETB. Durante varios años compaginó su faceta de presentadora en un programa infantil y entrevistando a personalidades de la política y la vida cultural vasca, con la de actriz en series como 'Mi familia y otros animales'. Su salto de Telecinco a RTVE No tardó en ascender en Euskal Telebista, el canal autonómico vasco, donde presentó 'Boulevard'. Al poco tiempo, su nombre comenzó a sonar en 1995, cuando la fichó Tele 5 para presentar los concursos 'Ha nacido una estrella' y 'Una pareja feliz', junto a Antonio Hidalgo. Dos años después, en 1997 se convirtió en el nuevo fichaje de 'Corazón de Verano', un espacio de prensa rosa, de temporada, pero que que acabó adaptando su formato a todas las épocas del año, y que presentó hasta el 2012. Sin embargo, no fue su único trabajo en la cadena pública. Ya que presentó el magacín de La 2 'El imperdible'; '¡Mira quién baila!'; '+Gente' y se convirtió en el rostro habitual de las galas en las que se elige la canción de Eurovisión. Además, desde el 2005 ha retransmitido ininterrumpidamente las campanadas de fin de año para TVE. Portada de 'Interviú', boda, divorcio y sonados romances Igartiburu protagonizó la portada de 'Interviú' en el 2002, y tras vivir sonados romances con hombres tan conocidos como el empresario Alberto Cortina y el exjugador de baloncesto Antonio Martín, se comprometió con el bailarín Igor Yebra, un amigo de la infancia con el que se casó el 10 de septiembre del 2004, pero un año y medio después la pareja decidió poner fin a su historia de amor. Ni siquiera les unió Noa, la niña india cuyos trámites de adopción inició siendo soltera. Ya separada, la vasca empezó a salir con Álvaro Fuster, pero la relación se terminó en el 2007. Un año después, mantuvo un idilio con el torero Israel Lancho, aunque más largo fue su noviazgo con el empresario Daniel Alcaraz, que duró hasta el 2012, año en que recibió el Premio Ondas. Unos meses después, adoptó a su segunda hija, Carmen, nacida en Vietnam en el 2011. Segunda boda y un hijo Su pasión por la música clásica la llevó a entrevistar al director de orquesta Pablo Heras-Casado. Fue amor a primera vista y la pareja empezó su noviazgo en el 2014. Después de una discretísima relación marcada por la distancia,-a causa de los múltiples compromisos laborales del músico, la pareja daba la bienvenida a su hijo en común, Nicolás, en junio de 2016. Un año después, en septiembre de 2017, Igartiburu y Heras-Casado se dieron el 'sí, quiero, en la más absoluta intimidad. Sin embargo, cuatro años después, la pareja decidió tomar caminos separados y firmaron su divorcio en febrero del 2021. Desde entonces, la presentadora está volcada en sus tres hijos y su trabajo. TVE elimina 'Corazón' de su parrilla El pasado mes de julio, RTVE retiró de su parrilla la emisión del programa 'Corazón' (de lunes a viernes), pero todavía mantiene su formato de fin de semana, los sábados y domingos. Este clásico formato llevaba en emisión desde julio de 1997, pero la cadena pública anunció entonces el estreno de un nuevo magacín, ‘Hablando claro’, que ocupa el espacio que pertenecía al mítico programa sobre actualidad de la prensa rosa. Pese a la cancelación de la versión diaria del programa, Igartiburu sigue al frente de 'Corazón' los fines de semana, A partir de este momento, su futuro empezó a tambalearse en el ente público. En busca de oportunidades en otras cadenas Igartiburu ve como su figura en TVE se va debilitando. De hecho, su tiempo de aparición en pantalla ha disminuido considerablemente a lo largo de esta temporada. Tras cancelar la emisión diaria de 'Corazón', la comunicadora no ha tenido más remedio que buscar oportunidades en otras cadenas, fichando por Telemadrid para conducir el espacio '10 momentos', y se ha convertido en el fichaje sorpresa de 'Tu cara me suena', donde concursará en la décima edición del formato de Atresmedia. No será la primera vez que la periodista participe en un programa de máxima audiencia de la competencia. Ya participó anteriormente en el concurso 'Mask Singer', aunque en esa ocasión su rostro tuvo una aparición puntual en el que se quitó el disfraz y desveló su identidad.