El rapero Ye, anteriormente conocido como Kanye West, ha afirmado durante una pausa publicitaria del programa del teórico de la conspiración estadounidense Alex Jones que le gusta la figura de Hitler después de numerosas acusaciones en su contra por antisemitismo.

Durante el programa, Jones le ha preguntado a West sobre las polémicas acciones del artista estadounidense, que perdió su contrato con Adidas por comentarios que la compañía tildó de "inaceptables, odiosos y peligrosos". En este sentido, el presentador ha asegurado que Ye "no es ni Hitler ni un nazi", tras lo que el rapero ha tomado la palabra.

"De este tipo (Hitler) que inventó las autopistas e inventó el mismo micrófono que uso como músico no puedes decir en voz alta que alguna vez hizo algo bueno y estoy harto de eso. Me he cansado de las clasificaciones", ha expresado.

Posteriormente, ha explicado que "cada ser humano tiene algo de valor", "especialmente Hitler". En otra parte de la entrevista, se escucha al presentador argumentar que "la mayoría de los judíos son grandes personas", aunque está de acuerdo en que hay una "mafia judía".

"No me gusta la palabra 'maldad' al lado de (la de) los nazis", ha dicho también el rapero. "Amo a los judíos, pero también amo a los nazis", ha agregado, tras lo que Jones se ha reído, según ha recogido la revista Billbord.

Desde que se fundó su página web Infowars en 1999, Jones, quien es presentador de radio, ha contado con una gran audiencia. Entre las teorías de la conspiración que ha promovido está que los ataques de 2001 en Nueva York y Washington fueron organizados por el Gobierno.