Más novedades en el caso de Carlota Prado. Cuando queda una semana para que se celebre el juicio por los supuestos abusos sexuales que sufrió dentro de la casa de 'Gran Hermano Revolution' en 2017, se ha conocido que la joven ha renunciado a ejercer la acusación particular contra José María López, dejando de esta forma el caso en manos del Ministerio Fiscal.

ABC recoge que, en una providencia, la jueza María Dolores Palmero señala que Prado ha renunciado "a ejercitar la acusación particular". "Se la tiene por apartada en el presente procedimiento", dice la resolución. Asimismo, ha dejado constancia de que "renuncia a comparecer a juicio asistida de abogado particular y que no desea que se le nombre abogado del turno de oficio".

Una noticia que llega apenas unos días después de que se conociera que el abogado de Prado, Santiago Marín, presentó su dimisión la semana pasada. El citado medio apunta hoy que la exconcursante del reality "no habría estado siguiendo el consejo de sus letrados ni respetando el compromiso con la estrategia de defensa planteada desde el inicio".

Uno de los objetivos de Marín era que el caso se instruyera desde cero para que fuera considerado como un delito de abuso sexual "con penetración de una persona inconsciente", lo que elevaría las penas para José María López. Actualmente se le piden dos años y medio de prisión y una indemnización de 6.000 euros por los daños morales causados.

El juicio, fijado para los días 3 y 8 de noviembre, estaba previsto en un principio para el pasado mes de febrero. No obstante, Prado no pudo comparecer en aquel momento debido a un episodio de problemas psiquiátricos, según explicó entonces su abogado.