Adilesusa 'Dee Dee' do Rosario y su hija Erika están viviendo una pesadilla que parece no tener fin. Y es que a pesar de que la justicia declaró a la joven como hija del exfutbolista Samnuel Eto'o hace ya cuatro años después de una dura batalla judicial, el camerunés se niega a pagar la pensión de manutención fijada por el juez - de 1.400 euros mensuales - y cuya cantidad pendiente supera ya los 70.000 euros.

"Por mí como si se mueren la madre y la niña, déjenme en paz" estallaba hace no mucho el exjugador del Barça y el Real Madrid, dejando claro que no quiere saber nada de su hija Erika y que no está dispuesto a pagar la elevada cantidad que le adeuda en concepto de pensión.

"Esta guerra no tiene fin" se lamenta una afectada Adileusa, desvelando que Erika ha emprendido acciones legales contra Eto'o para que la justicia le obligue a cumplir con sus obligaciones económicas como padre: "Estamos cansadas. Mi hija sufriendo y yo sufriendo como madre. Esto ya es insostenible" apunta, confirmando que el exfutbolista debe unos 70.000 euros que su hija - a la que ella lleva desde que nació sacando adelante con mucho esfuerzo - necesita "porque tiene que vivir".

"Llevamos 4 años esperando a que pague. Estamos hartas. No ha dado ni señales de vida ni ha pagado un euro de los 1.400 que impuso el juez. Estamos muy cansadas" afirma, explicando que su único fin con la nueva demanda que ha interpuesto Erika contra su padre es que "le pague a su hija lo que le tiene que pagar porque no me ha pasado absolutamente nada para yo poder mantener a mi hija y tengo dificultades económicas. Vamos a llegar hasta el final y que sea lo que Dios quiera. Lo tenemos clarísimo" advierte.