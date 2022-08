Victoria Federica de Marichalar de Borbón, hija de la Infanta Elena, se ha convertido en todo un referente de moda para muchas jóvenes de nuestro país. Hace unos meses daba el salto a la esfera pública apareciendo en grandes photocalls de marcas a los que no había acudido nunca y ahora ha desvelado el por qué de esta metamorfosis.

"Tengo muy claro que no quiero convertirme en una influencer. Es un trabajo que respeto mucho, de hecho tengo buenos amigos que se dedican a eso. Sin embargo, no es una salida profesional con la que me identifique" comenta Victoria Federica, aunque añade: "Quizás sí me sienta cómoda siendo alguien influyente, pero son dos conceptos que no tienen nada que ver. Si puedo usar esa relevancia para servir como altavoz de causas solidarias, por supuesto, lo haré sin dudar".

Victoria Federica asegura que: "Soy una gran amante de la cultura y la tradición española, del flamenco y de la tauromaquia" y no duda en hablar de su abuelo, Don Juan Carlos I: "Una tarde en la plaza de toros con mi abuelo forma parte de los momentos más especiales de mis recuerdos que guardo con infinito cariño. Es de las cosas que más nos han unido".

La hija de la Infanta Elena deja claro que mantiene una relación muy estrecha con Don Juan Carlos a pesar de la distancia: "Sólo quiero que se valore la entrega de mi abuelo por este país. Aunque hace tiempo que no estamos juntos, hablo mucho con él y sigue siendo mi mayor fuente de inspiración. Lo será hasta que me muera".

Sin embargo, esta nueva faceta de influencer parece que no ha gustado a todo el mundo. La estilista Paloma González Durantez, conocida por salir en programas como "Cámbiame", ha puesto a caer de un burro a la aristócrata, tachándola de tener "poco estilo y elegancia": "Me cuesta entender el afán de la prensa por tratar de convencernos de que 'la federica' es una influencer dotada de estilo y elegancia, que por cierto, se parece más a la novia de Popeye que a su propia madre, y mira que se parece a esta última", comentó la estilista en sus redes sociales. Y no se quedó ahí: "Lleva el pelo hecho un asco, la cara con efecto post covid, y un look de colegio monacal. Es un cuadro", dijo.