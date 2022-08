Anthony Loffredo, más conocido como "The Black Alien", es un joven francés de 33 años que tiene un objetivo como forma de vida: convertirse en un alien. El proceso no es fácil, pero Loffredo, a través de modificaciones corporales, promete llegar a ser "más alienígena que humano".

El francés lleva siete años preparándose. Implantes de silicona por todo el cuerpo, tatuajes negros que recubren prácticamente la totalidad de su piel, extracciones de orejas, nariz y boca, dedos... Son muchos de los cambios que ha hecho en su cuerpo. Sin embargo, a este francés residente en México, aunque casi todas las modificaciones fueron hechas en Barcelona, no le importa mucho el riesgo que puede correr su vida: "Sé que todo lo que hago me está restando tiempo, pero lo asumo", declaró en una reciente entrevista que le hicieron en el podcast "Club 113".

Sin embargo, el punto más sentimental de la entrevista llegó al preguntarle qué opinaba su familia de sus modificaciones y de su curiosa misión. El "alien" contestó lo siguiente: "Esto nadie lo sabe. Es normal porque es algo muy loco de entender. Hace un año que no veo a mi madre, pero ella no tiene problema. De todos modos no suelo hablarle del asunto porque no creo que puedan llegar a comprenderlo", relató con pena Loffredo, quien planea ya su próxima modificación: se quiere cortar las piernas e implantarse unas prótesis de metal.

Loffredo contó otra anécdota graciosa en el "Club 113": "No me reconoce el Face ID del iPhone", bromeó el "alien". Lo que quiso decir es que los reconocimientos faciales de los nuevos terminales telefónicos no reconocen su cara al desbloquear el aparato debido a su apariencia "poco humana".