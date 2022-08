Nuevas malas noticias para Mercedes Milá. Después de sufrir un tremendo accidente mientras montaba en bicicleta, la presentadora de Movistar Plus+ ha desvelado en su cuenta oficial de Instagram que tendrá que pasar por quirófano después de que le haya confirmado un peor pronóstico peor al que le dieron inicialmente cuando fue atendida.

"Mi médico, Rafa González-Adrio, ha pedido a la clínica del Dr. Manchón que me ha haga un TAC hoy. No he dado crédito al resultado. En el hospital de Francia, cerca de donde me caí, me aseguraron que tenía una rotura limpia que no requería operación y ahora resulta que me destrocé la cabeza del húmero y es urgente que pase por quirófano", afirmó la periodista en una storie.

"Es verdad que el dolor va en aumento pero no estaba en mis planes "borrar" el mes de agosto. William Levy y una servidora nos quedamos sin vacaciones, continúa Milá en otra historia efímera en su cuenta oficial de Instagram.

Cabe recordar que Mercedes Milá desveló el viernes pasado que había sufrido un aparatoso accidente durante sus vacaciones en Francia, que le ha llevado directamente al hospital con un diagnóstico que parecía claro: el húmero roto.

La propia presentadora fue la que ha contado lo sucedido en su perfil oficial de Instagram. Según su relato, se encontraba montando en bicicleta con un grupo de amigos cuando un insecto la atacó y en un acto reflejo trató de zafarse de él. Fue en ese momento cuando perdió el control de su vehículo y acabó estampada en unos matorrales.

"Un tábano me picó y para defenderme de él solté la mano derecha de la bici y me fui directa a una zarzamora que tenía maderas y muchas cosas dentro. Al caerme, noté que me rompía el hombro", comenzó relatando la presentadora. "Aunque costó mucho sacarme de ahí, lo lograron y me llevaron al hospital. Allí me hicieron una radiografía y vieron que el húmero estaba roto. Tenía un dolor bestial".

'Mediterráneo', su inspiración para recuperarse

La comunicadora también ha recuperado un fragmento de la actuación en la que Joan Manuel Serrat y Ana Belén cantaron 'Mediterráneo' en un programa de televisión de 1990: "Esta música me traslada a momentos muy felices y es en eso en lo que me quiero inspirar para pasar los días de inmovilidad que tengo por delante".