Ana Peleteiro se ha convertido en todo un referente y no sólo como atleta. La gallega no ha dejado de ganar popularidad desde su triunfo en los Juegos Olímpicos y tanto a través de sus redes sociales como de la televisión, es habitual verla compartiendo los aspectos más desconocidos sobre su vida.

Hace tan sólo unos días que anunciaba que estaba esperando su primer hijo con el también atleta Benjamin Compaoaré y durante estas semanas han sido frecuentes sus visitas a los programas de televisión. Primero estuvo en 'El Hormiguero' donde contó todos los detalles de su maternidad y también compartió plató con Toñi Moreno en 'Déjate querer'. Ahora la medallista olímpica fue la última invitada de 'Las uñas', el programa de Flooxer.

Este domingo Ana Peleteiro compartió espacio con Sindy Takanashi de la que confesó ser gran fan. Gracias a sus entrevistas la de Ribeira llegó a descubrir algunos de los episodios más duros de su vida. "Estaba entrenando en Portugal, viendo esta entrevista y de repente me echo a llorar" confesó. Su pareja le preguntó qué le pasaba a lo que ella respondió "es que esto que esta contando esta chica lo he vivido yo y no sabía que era abuso sexual".

"Ya había estado en una relación de manipulación, muy mala y tóxica, pero hasta ese punto de darte cuenta de que la persona con la que has convivido te ha hecho eso es heavy. A mí me afecto un poco bastante, aunque yo lo había sufrido anteriormente, en mi vida fue un choque de realidad que flipas".

"Yo me quede en shock total y me costó digerirlo, y de hecho lo hable con mis padres y les dije lo que había sufrido, lo que había pasado. En esa conversación con mi padre no le vi la cara, pero lo pude sentir como "ostras yo soy su padre y no he podido mediar en lo que estaba ocurriendo’”, explicó.

También habló sobre su adopción y sobre cómo estuvo años creyendo una historia que poco tenía que ver con la realidad.

"A mí mis padres me adoptaron con dos días de nacer, mi historia es heavy" empezaba diciendo. "Yo pensaba que mi madre había muerto en el parto y que por eso mis padres me había adoptado. En 2016 le digo a mi madre "de qué habrá muerto mi madre, ¿por el parto?" Y me dice "¿pero qué dices? Tu madre no está muerta. Tu madre te abandonó, dio a luz en casa ella sola y te llevó a menores en Coruña y la única información que dio fue que no quería que nadie de su familia te adoptase y que tenías una hermana", confesó.