El actor Antonio Resines ha recordado a los médicos de la sanidad pública y ha pedido disfrutar de unas fiestas de San Isidro con "precaución y cabeza" en su pregón, con el que ha dado este jueves el pistoletazo de salida a esta celebración en honor al patrón de la ciudad de Madrid.

El acto ha comenzado con cuatro gigantes, dos de ellos vestidos de chulapos, en la Plaza de la Villa a ritmo de música tradicional. Tras ello, el pregonero ha dado la bienvenida a estas fiestas rodeado de toda la comitiva municipal presidida por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, entre otros.

Ante más de un centenar de personas, Resines ha empezado su discurso dando las gracias a la sanidad pública que le "salvó la vida". En concreto, los convocantes de la huelga de médicos han llamado a acudir a la Plaza de la Villa para agradecer al actor Antonio Resines su apoyo.

El actor ha comenzado su discurso recreando una secuencia de Bienvenido, Mister Marshall de Luis García Berlanga con el objetivo de rendir homenaje a un genio al que ha "admirado", así como a "todos los que se dedican y se han dedicado a este oficio, el cine".

Resines ha expresado que está "muy orgulloso" de pertenecer a este sector desde hace 40 años. "Es un verdadero honor estar hoy aquí, no sabéis la ilusión que me hace. Aunque yo nací en Cantabria (...) he vivido siempre en Madrid", ha relatado.

Vivir en Madrid es "un placer y un lujo"

Así, ha concretado que desde los tres meses ha vivido en Sainz de Baranda e iba a jugar al parque de El Retiro. También, ha vivido en Chamberí, un lugar del que ha destacado sus cines y sus cafeterías.

Resines se ha referido también a la grabación de muchas de sus películas y series en emplazamientos de la capital como la plaza de Ópera o la Casa de Campo. "Vivir en Madrid es un placer y un lujo. Es una ciudad magnífica, tenemos la mejor pinacoteca del mundo", ha expresado.

Sin embargo, ha valorado que "lo mejor de Madrid" son "los madrileños", los que han nacido aquí, los que vinieron al poco de nacer y lo que se encuentran en la ciudad desde hace mucho, porque la capital es "acogedora, sociable y generosa". "Aquí nadie se siente forastero", ha asegurado.

El actor ha pedido a madrileños y visitantes que celebren las fiestas de San Isidro Labrador "con moderación y pasando por casa para algo más que ducharse y comer algo". "Y si queréis ligar, lo primero de todo es respeto. Las relaciones son cosa de dos", ha señalado a los congregados en la Plaza de Villa.

"Como pregonero os deseo unas estupendas y divertidas fiestas, con cabeza y precaución y os lo digo porque con lo que acabo de pasar, nadie mejor que yo", ha expresado el actor, que recibió el 10 de febrero el alta hospitalaria tras permanecer 48 días ingresado en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid por complicaciones derivadas del Covid-19.

Para finalizar el pregón, Resines ha animado a todos los portavoces y concejales del Ayuntamiento de Madrid que estaban en el balcón de la Casa de la Villa a rendir de nuevo un homenaje a Berlanga cantando entre todos una versión de 'Americanos' de la película Mister Marshall enfocada en las gentes madrileñas.

Huelga de sanitarios en Madrid

A su salida, los portavoces de los grupos municipales han tenido palabras de agradecimiento hacia Resines y han recordado también el trabajo que han realizado los sanitarios durante la pandemia. En concreto, Villacís ha dicho que ha sido "muy emocionante" el discurso del actor y su homenaje a los sanitarios desde su "experiencia vital". "Damos por hecho que vamos a vivir siempre, que vamos a estar bien siempre...", ha señalado la vicealcaldesa.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha recordado que los sanitarios están el huelga porque "el 82% de los profesionales en Urgencias están en situación de terrible temporalidad", además de que la Atención Primaria "no ha hecho más que empeorar".

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Mar Espinar, le ha pedido a San Isidro "un alcalde que devuelve los seis millones de euros o los seis millones de euros", en relación a las comisiones vinculadas a la venta de mascarillas. También, ha señalado que el pregón ha sido "muy divertido" y que "solo Resines" podía hacer cantar a todo el Consistorio.