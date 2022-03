Madonna y sus rivales en la liga de las cirugías estéticas radicales

A sus 63 años, Madonna ha vuelto a dejar con la boca abierta a sus fans tras aparecer con el rostro irreconocible a causa de nuevos retoques.

A lo largo de los 40 años de su dilatada carrera, su físico se ha transformado por las sucesivas intervenciones y arreglos a los que se ha sometido, aunque ella siempre lo ha negado. En la década de 1980, la cantante empezó a cambiar de apariencia y mejoró notablemente cuando redujo el espesor de sus cejas y onduló su cabello al estilo del glamuroso Hollywood.

Poco después empezó a coquetear con la cirugía estética y tanto parece que le gustó el resultado que llegó a obsesionarse: implantes de pómulos, aumentos de labios, agresivos ‘liftings’, varias rinoplastias, rediseño de mentón, rellenos de ácido hialurónico e infiltraciones de bótox son algunos de los tratamientos a los que se ha sometido.

Pero parece que todavía no estaba contenta con el resultado, como demuestran las fotos que acaba de compartir en internet y que han vuelto a revolucionar a sus seguidores y al resto de internautas, muchos de los cuales han criticado duramente sus excesos.

Según Óscar Junco, especializado en cirugía plástica y estética, en el nuevo rostro de Madonna "prevalecen los excesos, sobre todo de relleno con ácido hialurónico o grasa, y de bótox". En cuanto a cirugías, el facultativo destaca "'lifting' de cara y cuello; cantopexia para rasgar la mirada, mentoplastia para afinar el mentón; bichectomía para angular la cara y queiloplastia, una intervención que eleva el labio superior caído por la edad", concluye.

Meg Ryan

Meg Ryan también se convirtió hace unos años en ‘trending topic’ por su irreconocible cara. La actriz, que en los años 90 conquistó a todos con su belleza natural y su contagiosa sonrisa, generó una gran polémica hace unos años en las redes sociales, donde cientos de usuarios la criticaron por destrozar su bonita cara e incluso la compararon maliciosamente con el mismísimo Joker, el famoso villano de la saga Batman.

La actriz luce un rostro irreconocible, que no guarda ningún parecido con el de la protagonista de ‘Algo para recordar’: hinchado, sin ninguna arruga, con los pómulos abultados y la piel estirada en exceso.

Pero a la intérprete, de 60 años, parece que no le molestan las críticas: "Amo mi edad, amo mi vida ahora mismo. Amo a la persona en que me he convertido”, declaró a ‘Daily Mail’. Ni siquiera las críticas de los expertos, como el cirujano plástico Mark Youssef, la han hecho cambiar de opinión.

Courteney Cox

La actriz que interpretó a Mónica en ‘Friends', admitió en 2019 que tuvo problemas para aceptar que envejecía, lo que la llevó a inyectarse continuamente tratamientos en el rostro para intentar luchar contra el paso del tiempo. El resultado fue más bien aterrador, pues su rostro quedó totalmente artificial, con unos pómulos tridimensionales, el rictus rígido y sin expresión.

Por suerte, hace unos años la intérprete dijo basta y empezó a aceptarse tal y como es. De hecho, hace poco confesó a la revista ‘New Beauty’ que se arrepentía de sus retoques y que ya había dejado atrás los rellenos faciales para llegar a ser lo más natural posible. "Me han disuelto los implantes. Ahora me siento mejor porque parezco yo misma. Las cosas van a cambiar. Todo caerá. Traté de no estropearme, pero la verdad es que los arreglos me daban una apariencia falsa", afirmó.

El pasado febrero concedió otra entrevista a ‘The Sunday Times Style’ donde volvió a hablar abiertamente de su adicción a los retoques estéticos, que, según afirmó, sufrió por el miedo al paso del tiempo, algo a lo que ya se ha acostumbrado. Ahora se siente cómoda "pareciendo mayor". "No me di cuenta de que me veía extraña con las inyecciones que cambiaban mi cara -detalló-. Los retoques desfiguraron mi rostro y me convirtieron en alguien que no era".

Sylvester Stallone

Tampoco quiere envejecer Sylvester Stallone, que a sus 74 años apenas tiene arrugas. El protagonistas de dos de las sagas más taquilleras como son Rocky y Rambo es una de las estrellas de Hollywood que más veces ha pasado por el quirófano. Levantamiento de ojos, estiramiento facial y de cuello, bótox y rellenos… desde que cumplió 45 años es un asiduo a los quirófanos. Una obsesión por mantenerse lozano que ha hecho que en la actualidad muestre una imagen poco atractiva.

Renée Zellweger

Los cambios faciales de Renée Zellweger también han sido motivo de debate. La actriz, que siempre se ha caracterizado por lucir mil caras por sus constantes cambios de peso para afrontar sus papeles cinematográficos, se ha convertido en una de las 'celebrities' que más titulares ha acaparado por sus abusos en cirugía estética.

En todas las ocasiones que la intérprete ha posado con su nuevo rostro, ha sido duramente criticada en las redes. Y es que algunos de los rasgos más característicos de la estrella de 'El diario de Bridget Jones' han desaparecido, como sus ojos achinados, pómulos marcados y nariz redonda.

Algunos medios han especulado con que Zellweger se ha sometido a varios 'liftings' en su rostro, a una disminución de las mejillas, una rinoplastia, o sea, cirugía en la nariz y numerosas infiltraciones de bótox.

Por su parte, el doctor Junco considera que la actriz "seguramente se haya realizado un ´lifting' de cara y cuello para recuperar el óvalo facial combinado con bótox en el tercio superior (frente, entrecejo y patas de gallo) para rejuvenecer la mirada, junto con infiltraciones de ácido hialurónico en labios y pómulos", indica.