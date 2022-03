Minutos después de que Isabel Pantoja concluyese su declaración ante el juez acusada de ser cooperadora necesaria de un presunto delito de insolvencia punible por la venta de La Pera - la tonadillera, totalmente rota, ha admitido su error confesando que lo único que intentaba hacer era mantener el patrimonio que ha construido con el trabajo de toda una vida - ha llegado el turno de Agustín Pantoja.

El hermano de la tonadillera ha entrado en la sala en la que estaba teniendo lugar el juicio contra su hermana en torno a las 12 de la mañana, muy serio y con una botella de agua en la mano, para contestar a las preguntas de la acusación al ser la persona que tenía plenos poderes sobre las sociedades de Isabel cuando se vendió La Pera en 2015, momento en el que la viuda de Paquirri estaba en prisión.

Visiblemente nervioso, Agustín ha prestado declaración durante un breve periodo, inferior a 10 minutos, durante los que, tras jurar decir la verdad, ha repetido en varias ocasiones que no entendía las preguntas, que han tenido que repetirle en varias ocasiones.

Una declaración en la que la mano derecha de Isabel Pantoja ha confirmado que "fue él quien firmó ante notario la venta de la propiedad de La Pera" como apoderado de su hermana - que en ese momento estaba en la cárcel - , asegurando que "el notario le informó de que era una venta sin remuneración porque estaba destinado a pagar lo que se debía".

"Nadie me informó y no sabía lo lo que era el documento en sí", ha explicado, manteniendo que lo que firmó "fue lo que se le dijo y los dos papeles que le pusieron, sin saber el contenido de lo que estaba firmando". "Me dijeron que estaba todo Ok y que firmara, yo desconocía que había una deuda de 114.000 euros con Panriver" ha confesado.

En su declaración, basada en que no sabía nada, Agustín sí ha querido dejar claro que su intención en todo momento fue "ayudar a mi hermana". "Yo solo quería ayudar porque mi hermana estaba en la cárcel", ha explicado en su breve comparecencia ante el juez como testigo.