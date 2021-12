"Mamá, ¿cómo se hace un arroz blanco?"

Son las 18.13 y al lado de la Puerta de Alcalá de Madrid se escucha una voz de una joven. “Tú eres Juanma, ¿no? El de ‘Masterchef’. ¿Dónde dejaste a Miki?”. Juanma Castaño (Gijón, 1977) responde mientras aguanta el teléfono. “Sí, soy yo. ¡Con Miki acabo de estar hace un rato!”. La madre de Juanma es testigo de la escena desde la cocina del piso de su hijo en Gijón. No se le quita la sonrisa. “Si es que esto de ‘Masterchef’ es tremendo. ¡Mira, mira a toda la gente que le llega! ¡Un beso, cariño!”, dice María Teresa Menéndez (Gijón, 1958), la madre del periodista deportivo de la Cope, reciente ganador del popular concurso de TVE junto con el humorista Miki Nadal. Castaño es el ganador (compartido), pero sus padres se llevaron buena parte de los focos.

Sobre todo, ella, que todavía se sorprende con que su hijo haya ganado el concurso. “Mira, yo decía que este (su hijo) no aguantaba ni tres semanas. ¡Pero si no se había parado a cocinar en su vida! Como mucho un arroz blanco con tomate, y de lata. Cuando fue a Madrid a trabajar me llamaba: ‘Mamá, ¿cómo se hace el arroz blanco? ¿A que sí, Juan Manuel?”. Juan Manuel Castaño (Benavente, 1949), policía nacional jubilado, es el padre. “Él heredó el gusto de la cocina de su madre, pero no lo desarrolló hasta hace bien poco”. El matrimonio Castaño fue protagonista en la gran final, dándole ánimos a su hijo en el plató junto a la novia del gijonés, la periodista Helena Condis.

Su madre ya había acudido antes a “Masterchef” y fue el pinche de su hijo en uno de los doce programas del concurso. Menéndez recuerda lo mal que lo pasó el periodista durante el rodaje. “Me llamaba después de cada episodio. Yo lo veía completamente desubicado. Me decía: ‘Mamá, esto no es para mí. ¿Dónde me metí? Hoy hice una tarta que parecía una boñiga de vaca’. Yo le decía que estuviese tranquilo, que ‘Masterchef’ es muy exigente y complicado”. El padre del gijonés coincide. La madre de Juanma Castaño recuerda perfectamente los detalles de los programas. “Empezaron a rodar el 10 de mayo, en el cumple de él (de Juanma), y acabaron un 31 de julio, en el de ella (de Ana, la hermana del periodista)”. También recuerda la gijonesa, que trabajó “toda la vida” en un supermercado y ahora está jubilada, cuando la llamaron para acudir al programa y cocinar con su hijo. “Estaba yo en la playa y tenía varias llamadas de un número raro. No lo cogí porque pensé que era de alguna compañía de teléfonos o de algún seguro, qué sé yo. A la quinta, contesté. Me dijeron: ‘Vamos a hacer el programa dándole una sorpresa a los concursantes y queremos que vengas a Madrid’. Yo quedé en shock. Les dije que lo consultaría con mi marido”.

Y Juanma senior, un tipo muy calmado, se lo tomó con sosiego: “Le dije que hiciese lo que quisiese”. Teresa Menéndez da más detalles. “Él se quedó tan tranquilo. ¿No lo ves? Me animé a bajar y fue lo mejor que hice en mi vida. Lo pasamos fenomenal”. Castaño padre le da la razón. “Es que es un espectáculo ver a toda esa gente trabajando. Hay más de 100 personas”. La madre del gijonés admite que ha estado más pendiente de las andanzas de su hijo en la cocina que de sus programas en la radio. “Es que a mí el fútbol... De noche mi marido pone los cascos para escucharlo y yo me pongo la tele”, bromea. Los Castaño nunca olvidarán su paso por el programa porque además fue el día en el que conocieron por fin a la novia de su hijo, la periodista Helena Condis. “Ella ya había estado aquí (en la casa de Juanma), pero no la habíamos conocido. Es muy maja”, dice Juan Manuel Castaño. Su hijo llegó a decir que si ganaba “Masterchef” le pediría matrimonio. Su madre le quita importancia. “Eso fue parte del show. Nada, nada... Vamos, ¡no creo!”, dice la cocinera amateur, que tras su aparición en “Masterchef” ha recibido la llamada de algún programa televisivo. Atentos a sus pantallas.