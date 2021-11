María Forqué -'Virgen María', por su nombre artístico- vuelve a estar en boca de todos tras la visita a su madre, Verónica Forqué, en el plató de 'Masterchef Celebrity 6'. Y es que las creaciones de la artista de 31 años dan mucho que hablar. En su perfil de Instagram, con casi 150 mil seguidores, es donde expone su excéntrico arte y sus provocadoras 'performances'.

La artista es fruto del matrimonio de Verónica Forqué con el director de cine Manuel Iborra, de quien se separó en 2014 tras 34 años de relación. Forqué estudió Bellas Artes, decidiendo seguir con la tradición artística de su familia.

Desnudos y semidesnudos

A parte de su música como DJ, su arte destaca por sus desnudos y semidesnudos, por sus extravagantes trajes y maquillaje y por coreografías de 'pole dance'. Además de escenas e imágenes retocadas con Photoshop que son un tanto 'creepy'.

Como lo fue 'Blood Bath', una 'performance' en la que 'Virgen María' posaba desnuda y con tacones de plataforma transparente dentro de una bañera llena de sangre falsa y por la que Instagram le suspendió la cuenta. "Me gusta crear cosas estéticas, que atraigan, pero que al mismo tiempo incomoden", explicaba en una entrevista para 'El Mundo'. Ser transgresora y provocar es la principal inspiración para Forqué. Ella ha expresado que la realidad le resulta aburrida y que por ello recurre a "un mundo de perversión y oscuridad".

La artista ha reconocido que de adolescente tuvo problemas con la alimentación. "Me crearon un concepto muy raro de lo que era ser mujer y tener un cuerpo sexual y desarrollé problemas de alimentación porque no quería tener pecho", relata. Sin embargo, ser objetivada y acusada de "puta" por tener el pecho grande y no taparse ya no le quita el sueño. 'Virgen María' ha encontrado la manera de expresarse a través de su cuerpo.

El 'sueldo' de Only Fans

Y no solo en redes sociales. Forqué también publica contenido en la plataforma Only Fans. Donde asegura ganar hasta 5.000 mil euros mensuales con sus dos perfiles. En uno publica parte de su arte y en el otro, su contenido y arte más explícito, ya que Instagram y otras redes sociales como TikTok no lo permiten.

'Virgen María' también ha realizado trabajos de actuación. En 2014, protagonizó 'The Leftovers', que dirigió su padre Manuel Iborra; y en 2016, 'Into the Mud', un corto de terror de Pablo S. Pastor. Además, aparece en 'Ocho apellidos catalanes' y 'A Night of Horror: Nightmare Radio'.

Lejos queda aquel polémico espot de Loewe en el que con ella salían otros hijos y sobrinos de celebridades españolas. Por aquel momento se tachó la campaña de clasista y nepotista. 'Virgen María' declaró al respecto que las críticas "se la sudaron", puesto que siempre ha llamado la atención y recibido la desaprobación del público.