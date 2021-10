Hace más de diez años que saltó a la fama como la intrépida y espontánea reportera que llegaba a 'Sé lo que hicisteis' con la complicada misión de sustituir a Pilar Rubio. Y vaya si lo logró. Desde entonces, Cristina Pedroche ha seguido, ininterrumpidamente, animando las tardes desde la pequeña pantalla, además de debutar como presentadora, actriz y modelo. Y hoy, ya que cumple 33 años.

Un cumpleaños que, a pesar de no ser el mejor de los momentos, Cristina Pedroche estaba deseando que llegara. Y es que con los 33 da por finalizado el que ha sido el año más complicado de su vida. 365 días llenos de noticias buenas, pero también de momentos duros y muy difíciles, que la presentadora ha afrontado con el optimismo y la fuerza que la caracteriza.

En la balanza de las cosas buenas, su apasionada relación con Dabiz Muñoz. Hace tan sólo cinco días, la pareja celebraba su quinto aniversario de boda más enamorados que nunca. La reportera se ha convertido en el gran apoyo del cocinero, que a principios de año de 2020 pasaba por quirófano para operarse de una molesta lesión en la cadera que le impedía hacer vida normal -y correr, que es su gran pasión- y después de sufrir un aparatoso incendio en su famoso restaurante por el que tuvo que cerrar "Diverxo" debido a la crisis del Coronavirus.

Duros momentos que, sin embargo, el chef, con la ayuda de Pedroche, afronta con optimismo y reinventando el concepto de su cocina con el lanzamiento de 'El Goxo', que ofrece su innovadora cocina de vanguardia a domicilio por un precio de lo más asequible.

Sin planes de ampliar la familia por el momento, Cristina y Dabiz el año pasado dejaban su piso - en el que contrajeron matrimonio en chándal hace ya un lustro - para mudarse a un chalet de tres plantas, seis dormitorios, siete cuartos de baño y piscina, entre otros lujos, en la exclusiva urbanización de La Finca, a las afueras de la capital. Un cambio que les ha granjeado no pocas críticas pero que la reportera prefiere ignorar.

De hecho, Cristina no puede estar más orgullosa de su pareja, que, consolidado como uno de los chefs más innovadores, carismáticos y talentosos de nuestro país, Dabiz Muñoz ha sido reconocido por su impresionante trayectoria a nivel internacional al ser elegido como el "mejor cocinero del mundo" en los premios The Best Chef Awards 2021 en una gala celebrada este miércoles en Ámsterdam.

Muy unida a su familia, Pedroche sufría la pérdida de su abuela en pleno confinamiento, motivo por el que no pudo darle su último adiós y ni siquiera estar con sus padres en estos duros momentos. Unos meses de encierro que fueron complicados, puesto que Dabiz pasó - afortunadamente con síntomas leves - el Covid.

Ahora, todos esos momentos quedan atrás con los 32, y los 33 años de Cristina Pedroche prometen dar mucho, pero mucho que hablar. En los últimos días, la comunicadora se ha convertido en noticia al confesar, preocupada, que dudaba si dar las campanadas este año a causa de la crisis en la que estamos inmersos por la pandemia del Coronavirus.