Jennifer Gates, la primogénita de Bill Gates y su ex, Melinda Ann French, de la que se divorció este año, se casa por fin este sábado, 16 octubre, con su prometido, el jinete egipcio Nayel Nassar. El compromiso de la pareja, de 25 y 30 años, respectivamente, se produjo el pasado mes de enero durante un romántico viaje de esquí, pero los planes de boda se han ido retrasando por culpa de la pandemia. Finalmente, una de los enlaces del año en Estados Unidos tendrá lugar en la fabulosa finca y el criadero de caballos que los padres de la novia regalaron a su hija tras graduarse en la universidad de Standford en 2018. Se trata de una hacienda impresionante de 50 hectáreas situada en North Salem, en el condado de Westchester del estado de Nueva York, valorada en 16 millones de dólares (13,78 millones de euros) y conocida por el nombre de Wenchester County.

La boda tiene el morbo añadido de que reunirá al antiguo matrimonio de empresarios y filántropos Bill y Melinda, cuyo divorcio se finiquitó el pasado agosto. A ella, de 57 años, pilar fundamental en la organización del enlace, se la ha visto aterrizar con su helicóptero en Nueva York cargada con muchos trajes, y al fundador de Microsoft, de 65 años, se le pudo ver la semana pasada siguiendo el torneo de tenis de Indian Wells, en California, sentado junto a Ann Winblad, su amiga de toda la vida y la novia con la que salió antes de conocer a Melinda,

Según detalla 'The New York Post', en los últimos días el recinto y sus inmediaciones se han estado acondicionando por el personal para transformar la granja ecuestre en un recinto a la altura de la hija de los famosos multimillonarios. Se han instalando carpas para los invitados, pabellones de vidrio y una estructura circular donde está previsto que se oficie la ceremonia de una de las herederas más famosas del planeta.

La primogénita

Jennifer Katharine nació el 26 de abril de 1996. Es la mayor de tres hermanos Rory John, de 21, y Phoebe Adele, de 18 años. De pelo cobrizo, ojos azules y una cara llena de pecas, es la que guarda mayor parecido con su madre. De pequeña estudió en la misma escuela privada que su padre, el Lakeside High School, de Seattle.

Esfuerzo versus caprichos

Aunque sus padres han tratado de inculcar en sus hijos el valor del esfuerzo, motivo por el cual ni Jennifer ni sus hermanos tuvieron teléfono móvil hasta cumplir los 14 años, a la joven no le importa presumir en las redes sociales de una vida glamurosa en la que no faltan cruceros y paseos a caballo. La fortuna de su padre, según datos de 'Forbes' de este año, es la quinta mayor del mundo (129.600 millones de dólares; casi 112.000 millones de dólares), pero sus hijos no lo heredarán todo. Solo una porción pequeña de esa cantidad irá a parar a sus descendientes directos. En una conferencia TED en Canadá, en 2014, Bill Gates anunció que la mayor parte de su fortuna se destinaría a la Bill & Melinda Gates Foundation, la mayor fundación privada del mundo que lucha para erradicar enfermedades y otros problemas planetarios. Tres años después, el empresario especificó que sus hijos heredarán 10 millones de dólares cada uno (8,2 millones de euros).

Estudios

Jennifer no ha seguido los pasos de su padre a nivel académico, pues en 2018 se graduó en Biología Humana en la universidad de Stanford, y, tras tomarse un año sabático, actualmente está cursando Medicina en la prestigiosa Escuela Médica Icahn de Mount Sinai, en Nueva York. En una entrevista con la revista 'Sidelines' aseguró que fue su pediatra de la infancia la que la inspiró para querer ser médico. Mientras cursa sus estudios, la rica heredera vive en un apartamento valorado en 5 millones que le han comprado sus padres en la Quinta Avenida.

Amazona consumada

Jennifer monta a caballo desde los 6 años y es una amazona consumada. De toda su cuadra, el favorito es Alex, un animal "súperdulce, con los pies en la tierra, tranquilo, pero también puedes ir rápido y tener mucha confianza, así que estoy muy emocionada con él", le explicó a la revista 'US Equestrian' en noviembre de 2017. La joven ha destacado en diferentes competiciones nacionales, donde se ha enfrentado contra Eve Jobs y otros famosos jinetes de apellidos famosos, como la hija de Michael Bloomberg, Georgina, la hija de Bruce Springsteen, Jessica, y la hija de Steven Spielberg, Destry. Además tiene su propio equipo hípico, los Paris Panthers.

El novio perfecto, jinete y millonario

Nayel Nassar es un reputado jinete también y estudió Administración y Economía en Stanford, donde coincidió con Jennifer. Nacido en Chicago, es hijo de la misma diáspora egipcia de la que también provienen famosos como el actor Rami Malek. "Crecí en Oriente Próximo. Toda mi familia es egipcia aunque tengo amigos repartidos por todo el mundo. Eso me ha dado una perspectiva diferente sobre las cosas", ha explicado en algunas entrevistas. Comenzó a montar a los 5 años y a saltar, a los 10. Se educó en Kuwait, donde sus padres tienen una boyante (y millonaria) empresa de arquitectura y diseño. Con frecuencia viajaba con ellos a Europa, donde se codeó con gente importante de los deportes y los negocios. Como jinete, Nasser se clasificó para las Finales de la Copa del Mundo de Salto de la Federación Internacional de Deportes Ecuestres (FEI) en 2013, 2014 y 2017, y para los Juegos Ecuestres Mundiales de la FEI en 2014. Su nombre es uno de los habituales en el circuito internacional de Grand Prix. Él y su caballo, 'Lucifer V', forman parte de Evergate Stables, el proyecto ecuestre fundado por su chica para promover el futuro de la industria. Él también posee sus propios establos en Encinitas, al sur de la California. Además de los caballos, la pareja disfruta compartiendo fotos de sus viajes en sus perfiles de Instagram (él cuenta con 108.000 seguidores, y ella, con 443.000): México, París, España, Reino Unido, Australia o Kuwait han sido algunos de sus últimos destinos.