La relación entre Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez es una de las mas tortuosas que se recuerdan del mundo de la prensa rosa. Distintos medios señalan que la pareja protagonizó el pasado fin de semana un incidente en los aledaños del Gran Canaria Arena, en donde, según indican varias fuentes, la ex concursante de 'Gran Hermano VIP' intentó atropellar a su pareja, el jugador de la UD Las Palmas, tras una discusión.

En el programa 'El Partidazo de la COPE' informaron que "Jesé discutió con su pareja y esta, intentó atropellarle. El extremo de la Unión Deportiva Las Palmas podría tener una lesión en uno de sus pies". A pesar del incidente sufrido, todo apunta a que el jugador se ha repuesto de dicha lesión y podrá jugar el derbi canario de este sábado contra el Tenerife.

pic.twitter.com/SLj7HybrJm — Out of context UD Las Palmas (@outofcontextUD) 12 de octubre de 2021

A pesar de este incidente, en las últimas horas, Aurah Ruiz, a través de su Instagram ha subido varias stories en el que se ve que su relación con Jesé Rodríguez sigue adelante.

Una relación con idas y venidas

Este mes de agosto, Aurah y Jesé se reconciliaron después de romper por una supuesta infidelidad del futbolista canario. Y es que al poco de cargar duramente contra el atacante grancanario junto a la polémica Amor Romeira, la exconcursante de 'Mujeres, Hombres y Viceversa', desveló el motivo principal por el que decidió retomar la relación con el crack amarillo: su hijo Nyan.

En ese entonces, y desde el salón de su casa y ataviada con un pañuelo para la cabeza, Aurah Ruiz compartía con sus fans, a través de las redes sociales, la noticia que todos estaban esperando: la relación con Jesé es buena.

“Mi hijo está con su padre” comienza la canaria para detallar cuál es la situación con el padre de su hijo. “Estoy contenta porque ha hecho eso y sí, tuve un encuentro con Jesé y resultó mejor de lo que esperaba” mientras añadía que “hay paz y por el bien del niño estamos en otro nivel y tenemos comunicación diaria”.

Pese a esta buena noticia que cuenta la colaboradora de realities, Aurah no perdió la oportunidad de lanzar una petición al padre de su hijo y futbolista de la UD Las Palmas. “Espero que esto sea así sucesivamente y que, a partir de ahora, todo siga así”.

“Hemos sido víctimas de un hacker”

En el mencionado vídeo publicado por Amor, acompañada de Aurah, las concursantes de Gran Hermano se han encontrado para poner en común diferentes informaciones y para compartir con sus seguidores que están siendo víctimas de un hackeo.

“Estamos en el ojo del huracán de Jesé y de su entorno”, asegura Romeira apuntando directamente a uno de los mejores amigos del futbolista.

“Este amigo es el que ha encargado que nos hackeen nuestras cuentas” apuntaba la majorera mientras señalaba que “el hacker está contratado por Jesé y tengo pruebas para demostrarlo”.

Mientras Aurah relataba lo que le ocurría con su perfil de Instagram, Amor contaba que algo sospechoso le pasaba a su cuenta porque también había experimentado algunos errores y movimientos extraños en su perfil.

Ante esta situación, la colaborado lanzaba una tremenda advertencia al futbolista y a sus amigos. “Me import una m****da lo que queráis hacer. A la gentuza yo le pongo la cara lavada” espetaba la majorera.

Además, Romeira daba un paso más allá y soltaba una de sus bombas. “Estoy al tanto de lo que están haciendo. No me cabreen porque tengo muchas más cosas por contar”, soltaba visiblemente molesta la ex - gran hermana.