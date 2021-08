Sharon Corr, del amor en Deià al despecho contra Telma Ortiz y su ex

Sharon Corr disfrutó del amor con Robert Gavin durante la boda en Deià de Caroline Corr, su hermana, con Frank Woods en agosto de 2002. Hacía un año que la violinista y compositora del grupo The Corrs se había casado con el abogado irlandés cuando vinieron a Mallorca para el citado enlace en el pueblo de la Serra, pero el matrimonio se rompió en 2019. Ahora ella ha publicado un disco en solitario, The Fool & the Scorpion (la tonta y el escorpión), donde arremete contra su ex y su pareja, Telma Ortiz, la hermana de la reina Letizia, quien acaba de finalizar sus vacaciones en la isla junto a Felipe VI y sus hijas, Leonor y Sofía.

El despecho de Corr contra la cuñada del Rey y el padre de sus dos hijos se halla en la letra de la canción que da título a su tercer álbum sin la banda irlandesa, que saldrá a la venta en septiembre. En ella canta frases como: «La hermana retorcida de la Reina y el camaleón, la tonta y el escorpión, soy libre, he renacido», tal como concluye el tema, o «La loca y el escorpión, ahógate con las lágrimas del amor de una madre», «Cruza de vid en vid chupando la sangre de los derechos matrimoniales jugando a mamás y a papás con mis bebés». Ortiz y Gavin llevan una discreta relación y una de las pocas veces que se les ha visto juntos fue en los Premios Princesa de Asturias 2019.