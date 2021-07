EN DIRECTO Accede a todo el contenido de DIARIO de IBIZA. Elige la mejor suscripción que se adapta a ti

Penélope Cruz, a Pilar Bardem: "No se puede soñar una suegra mejor" "Gracias por todo el amor que nos has dado, a tus hijos, a tus nietos, a todos tus familiares y amigos. A mi me has dado muchísimo", afirma la protagonista de 'Volver'