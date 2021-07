Anabel Pantoja ha vuelto a dar un susto a sus miles de seguidores: la sobrina de la conocida tonadillera ha tenido que ir al hospital no una, sino dos veces, a causa de una enfermedad bastante común que, eso sí, no parecía que se le estuviese curando de forma correcta. Ha sido la propia protagonista la que ha confirmado el diagnóstico a través de sus redes sociales, tranquilizando así a sus fans que le han escrito para preocuparse por ella.

Todo comenzó este jueves pasado cuando subió una imagen desde el hospital asegurando que no se encontraba del todo bien; la colaboradora de Sálvame se fue a casa tras saber que lo que padecía era una faringitis aguda, pero días más tarde volvió porque en lugar de mejorar su estado de salud, este llegó a mantenerse sin atisbo de cambiar.

"No tengo fiebre, pero he vomitado. No he podido parar de toser, escalofríos, sudores... Me encuentro fatal. Pensaba que iba a ir a mejor, pero el viento de aquí y la emoción... Ayer terminé mi tratamiento de antibiótico, confié en mi salud y la emoción de volver, y ahora me encuentro peor. Irresponsable", dijo a través de una 'stories' la joven, que tenía previsto viajar a Madrid desde Canarias, plan que deberá cancelar para evitar empeorar aún más. Quizás por ello esta tarde no la veamos en Sálvame como suele ser habitual en ella.

Lo cierto es que Anabel Pantoja tuvo que pasarlo mal hasta saber que padecía faringitis, y es que los síntomas que ella mismo se ha encargado de detallar si se relacionan también con la Covid-19, y es probable que haya tenido que esperar el resultado de una prueba diagnóstica para saber lo que le ocurría.