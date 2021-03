"Estás loca, el embarazo te está afectando a la cabeza, las hormonas te están volviendo loca y vas a malparir a mi hijo". Esta terrible frase es una de las que Antonio David le dijo a Rocío Carrasco, según su propio testimonio, durante su segundo embarazo, en el que tuvo diferentes problemas de salud. La hija de Rocío Jurado vuelve a impactar en los episodios 2 y 3 de 'Rocío. Contar la verdad para seguir viva' contando en primera persona y de manera desgarradora una agresión física vivida en Chipiona.

Al comienzo del debate especial que abarca los nuevos capítulos, se ha hecho público un audio de Rocío Carrasco en el que cuenta brevemente cómo se ha sentido tras el estreno de su entrevista la semana pasada. "Quiero agradecer a todas las personas que me han creído y, sobre todo, a aquellas mujeres que se hayan sentido identificadas o reflejadas en mi relato. Estoy fuerte, un pelín desbordada con todo lo que ha acontecido esta semana, pero al mismo tiempo estoy tranquila y serena".

También en el arranque del programa en directo, se contó con la participación de El Chori, un veterano paparazzi afín a la familia Jurado, que presenció otra agresión física de Antonio David Flores a Rocío Carrasco en Argentona.

Las frases más destacadas de Rocío Carrasco

-"No guardo ni fotos ni nada de la boda con Antonio David. Tiré la alianza por al váter y se la llevó la cisterna. No quiero tener nada que ver con ese ser".

-"Cuando supe que estaba embarazada fue uno de los días más felices de mi vida. Se iba a cumplir uno de mis sueños".

-"Mi madre supo que estaba embarazada en cuanto me vio aparecer por la puerta. Mi padre reaccionó mal, me pegó un bofetón que me dio vueltas la cabeza. Me dijo que ya me lo avisó y luego me dio un abrazo".

-"No sé si el día que nació mi hija fue el más feliz para Antonio David, pero sí que fue el día que supo que se había asegurado el futuro".

-"Estando embarazada de nuestro segundo hijo, nos fuimos a pasar el verano a Chipiona. Salíamos todas las noches de fiesta. Un día, empecé a ver complicidades y toqueteos con una chica que se llamaba Sonsoles. Cuando se lo comenté, me dijo que estaba loca, que el embarazo me estaba afectando a la cabeza. Pero varias noches después, les pillé. Se estaban comiendo la boca detrás de la barra".

"Estando embarazada, Antonio David me cogió en volandas del camisón y me sacó medio cuerpo por fuera de la ventana" #RocíoVerdad2 pic.twitter.com/SkvK3z77ZE — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) 28 de marzo de 2021

-"Me fui de allí llorando, sentía pinchazos en la barriga. Le dije que me llevara a casa pero me dijo que él se quedaba con ella y que si quería, que me fuera sola. Me dio un ataque de ansiedad, me estaba faltando el respeto como madre más que como mujer, porque estaba embarazada de su hijo".

-"Lo sabía todo el pueblo y toda la prensa. María Patiño lo sabía. Había personas que se acercaban a mi ventana y me decían: "Rociíto, eres una cierva embarazada". Si me llega a pillar sin estar embarazada, no entra en mi casa".

-"Una noche, cuando volvió de fiesta, le dije que era un sinvergüenza. Entonces me cogió del camisón y me llevó hasta una ventana para tirarme. Me sacó medio cuerpo por fuera, golpeándome la barriga, y le dije que se asegurara de que cuando llegara abajo me hubiera matado. Entonces tomó conciencia de lo que estaba haciendo y me dejó".

-"En ese tiempo no temía por mi vida pero sí por la de mi bebé. Yo sabía que algo no iba bien y un día me estaba duchando y sangré".

"La madre de Antonio David me dijo 'el niño te lo ha hecho mi hijo, no te lo has hecho tú con el dedo' y rompí a llorar" #RocíoVerdad2 pic.twitter.com/zX147IYJOa — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) 28 de marzo de 2021

-"El niño nació con problemas y a los 6 días de nacer tuvo que ser ingresado. Tras varios días durmiendo en una silla frente a mi niño, este ser apareció maqueado y dijo que se iba a Málaga porque le iban a dar un premio. Dijo que el pequeño estaba rodeado de médicos y que no le iba a ocurrir nada".

-"Cuando le dije que me iba a separar, entró en cólera y me dijo que me iba a cagar. Que no sabía por dónde me iban a venir, que me no me iba a levantar de una y me iba a venir otra. Esto es lo único que ha dicho en su vida que es verdad, ha cumplido lo que dijo".

-"Mi madre escuchó la conversación y subió las escaleras para pedirle explicaciones. Él le dijo: "Tú no sabes quién es Antonio David Flores". Se lo dijo porque a mi madre le daba pánico verse envuelta en algún tipo de escándalo. Y ella se calló y se fue".