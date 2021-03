Álex Casademunt fallecía a última hora de este martes en un fatal accidente de tráfico cuando circulaba con su moto por la localidad catalana en la que residía en la actualidad, Mataró. Una inesperada muerte que ha dejado devastados a sus compañeros en 'Operación Triunfo' que, al conocer de madrugada la triste noticia, no han dudado en mostrar su dolor e incredulidad por la marcha del que fue su compañero y amigo, a través de sus respectivas redes sociales.

Carismático y con un sentido del humor y una simpatía difíciles de igualar, Álex siempre fue uno de los concursantes más queridos de OT y, 20 años después de su entrada en la academia, todavía mantenía una gran amistad con muchos de sus compañeros que, rotos de dolor, lloran su muerte a los 39 años.

Natalia Rodríguez fue la primera que, a través de Twitter y después de leer la noticia, se pronunciaba sobre el fatal fallecimiento. Sin poder dar crédito, la gaditana se limitaba a publicar un desesperado "DECIDME QUE ES MENTIRA POR FAVOR".

Alejandro Parreño, por su parte, usaba la misma red social para confesar su dolor por una noticia que todavía no podía dar por cierta: "No me lo puedo creer. Tengo el alma rota. Joodeeerrrr".

"Te quiero mañaco. Siempre has estado y estarás en mi corazón", eran las palabras de inmensa tristeza con las que Verónica Romero, que siempre tuvo una relación muy cercana con Álex, utilizaba en Instagram para despedirse del que fue su gran amigo, publicando además varias imágenes con él.

David Bisbal, de los más madrugadores, ha contado destrozado cómo se ha enterado de la triste noticia y ha mostrado, al igual que sus compañeros, su incredulidad ante el fallecimiento del que fue su compañero. "Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña y, he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad", ha publicado.

Igual de afectada se ha mostrado Chenoa a través de Twitter, donde se ha despedido de su amigo con unas emocionantes palabras: "Te quiero Alex. Te quiero mucho. Ve tranquilo aquí siempre estarás a nuestro lado. Mi música es tu voz. Todo mi cariño familia, amigos, mis compañeros".

Mireia, con quien formó parte del grupo Fórmula Abierta, ha dedicado una sentida despedida a su amigo, destacando su energía y sin poder ocultar su dolor en estos momentos. "Qué te digo yo a ti loco?? Compañero de mis mayores aventuras. Tantas horas juntos en uno de nuestros mejores momentos. Nos unirá siempre algo muy grande. Te mando un beso enorme al cielo. Intenta no alborotar mucho por ahí arriba con tu incansable energía.. ?? Te extrañaremos. Te debo un LO SIENTO"