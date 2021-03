La 'influencer', bloguer y empresaria Chiara Ferragni, apasionada de España, ha vuelto a viajar a la isla de Ibiza. Ya está en las Pitiusas para disfrutar de unas exclusivas vacaciones. La influencer italiana, que el año pasado celebró su despedida de soltera y pasó el primer verano de su hijo Leone y su marido el rapero Fedez en la isla balear, ha regresado para pasar unos días de relax junto a su familia y amigos.

Como no podía ser de otra manera, la empresaria no para de publicar en redes sociales los 'looks' que luce diariamente para visitar pueblos o para bañarse en la piscina privada que tiene en la villa que ha alquilado para todo el mes de agosto.

En esta ocasión, lucía espléndida en bikini. Disfrutó de una tranquila jornada en alta mar junto a su hijo en aguas de Formentera. Chiara lucía espléndida con un minúsculo bikini de color verde fluor a juego con el de su hijo, el cual cogió en brazos mientras estaba en la cubierta del barco.

Pero días atrás Chiara Ferragni ha posado en Santa Gertrudis, Cala Boix o Cala Sol d'en Serra.