La nueva élite de la construcción en Ibiza: los profesionales que están marcando el futuro de la isla

Especial Construcción y Reformas | Mercado inmobiliario

Especial Construcción y Reformas | Mercado inmobiliario / Freepick / DIARIO DE IBIZA

Ibiza atraviesa un momento decisivo en su modelo residencial, turístico y urbanístico. La demanda de viviendas de alto valor, la llegada de nuevos residentes internacionales y la renovación completa del parque hotelero han disparado la actividad constructora en la isla. Este crecimiento exige empresas cada vez más especializadas, capaces de integrar eficiencia, diseño, sostenibilidad y tecnología sin renunciar a la identidad local.

En este especial reunimos a algunas de las firmas que mejor representan esta nueva generación de profesionales. Arquitectura, reformas integrales, interiorismo, aluminio técnico, BIM, diseño emocional, cocinas de autor, gestión de residuos o limpiezas de obra: un mapa completo del talento que hoy está transformando Ibiza desde los cimientos.

EN ESTE ESPECIAL ENCONTRARAS:

1. El mercado inmobiliario que cambia las reglas en Ibiza

Suben los precios de la vivienda en Ibiza y estas son las claves

Vivienda Ibiza precios

La evolución del precio por metro cuadrado en Ibiza evidencia un fenómeno único en el Mediterráneo. La demanda internacional sigue creciendo y las reformas de alto nivel se han convertido en la vía para revalorizar viviendas antiguas. Este análisis explica por qué 2025 se perfila como un año determinante para el mercado residencial de la isla.

