La nueva élite de la construcción en Ibiza: los profesionales que están marcando el futuro de la isla

Ibiza atraviesa un momento decisivo en su modelo residencial, turístico y urbanístico. La demanda de viviendas de alto valor, la llegada de nuevos residentes internacionales y la renovación completa del parque hotelero han disparado la actividad constructora en la isla. Este crecimiento exige empresas cada vez más especializadas, capaces de integrar eficiencia, diseño, sostenibilidad y tecnología sin renunciar a la identidad local.

En este especial reunimos a algunas de las firmas que mejor representan esta nueva generación de profesionales. Arquitectura, reformas integrales, interiorismo, aluminio técnico, BIM, diseño emocional, cocinas de autor, gestión de residuos o limpiezas de obra: un mapa completo del talento que hoy está transformando Ibiza desde los cimientos.