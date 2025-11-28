La nueva élite de la construcción en Ibiza: los profesionales que están marcando el futuro de la isla
Ibiza atraviesa un momento decisivo en su modelo residencial, turístico y urbanístico. La demanda de viviendas de alto valor, la llegada de nuevos residentes internacionales y la renovación completa del parque hotelero han disparado la actividad constructora en la isla. Este crecimiento exige empresas cada vez más especializadas, capaces de integrar eficiencia, diseño, sostenibilidad y tecnología sin renunciar a la identidad local.
En este especial reunimos a algunas de las firmas que mejor representan esta nueva generación de profesionales. Arquitectura, reformas integrales, interiorismo, aluminio técnico, BIM, diseño emocional, cocinas de autor, gestión de residuos o limpiezas de obra: un mapa completo del talento que hoy está transformando Ibiza desde los cimientos.
- Una pequeña casa de campo en Ibiza por 450.000 euros pero con truco
- Estacionamiento máximo de 72 horas en Ibiza: '¿Y qué pasa si alguien se va de viaje o le ingresan de urgencia en el hospital?
- El sueldo de los alcaldes de Ibiza: esto es lo que se cobra en cada ayuntamiento
- Por qué la grúa se puede llevar tu coche a partir de ahora en la ciudad de Ibiza
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
- ¿Quién es el famoso que acompaña a Autoescuela Residencial este Black Friday? Pista: es argentino y todos quieren una foto con él
- Declaran culpable a la acusada de causar el incendio en que murió su suegro en ses Païsses
- Premis Pimeef 2025: Reconocimiento a generaciones que «hacen pueblo» en Ibiza y Formentera