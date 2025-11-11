Cómo limpiar tu airfryer fácilmente: el truco casero que arrasa en TikTok

La airfryer se ha convertido en uno de los electrodomésticos favoritos en las cocinas de todo el mundo. Cada vez más personas recurren a ella para preparar platos más saludables, reduciendo el aceite sin sacrificar sabor. Sin embargo, como cualquier aparato de cocina, requiere mantenimiento. La acumulación de grasa y restos de comida no solo afecta al sabor de los alimentos, sino que también puede reducir la vida útil de la freidora. Por eso, aprender a limpiarla de manera eficiente es fundamental.

En TikTok se ha viralizado un truco que promete dejar la airfryer como nueva usando ingredientes que seguro ya tienes en casa. El usuario @_tuhogar comparte una mezcla sencilla de bicarbonato de sodio, detergente y vinagre blanco que, combinados, logran descomponer la grasa incrustada sin necesidad de frotar intensamente.

El proceso es muy fácil: primero, coloca una cucharada de bicarbonato de sodio en la cesta de la freidora. Después, añade tres cucharadas de detergente y la misma cantidad de vinagre. La reacción entre estos ingredientes comienza a actuar casi de inmediato. A continuación, se debe agregar agua caliente; el líquido cambiará de color, señal de que la grasa se está desprendiendo.

Tras dejar reposar la mezcla unos diez minutos, se descarta el agua junto con la suciedad. Lo que quede se puede retirar con una esponja suave, evitando frotar en exceso. Finalmente, basta con enjuagar la cesta y las partes interiores con agua limpia para que la freidora quede lista para su próximo uso.

Es importante, de todos modos, no colocar los alimentos directamente sobre la cesta, sino usar papel vegetal, aluminio o recipientes específicos para airfryer. Esto no solo facilita la limpieza, sino que también permite utilizar el lavavajillas para esos accesorios, protegiendo la cesta principal. Con estos pasos, la airfryer se mantiene en óptimas condiciones, prolonga su vida útil y asegura que la comida salga siempre deliciosa.