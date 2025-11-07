La fuente de dos pisos de Lidl perfecta para esta Navidad está rebajada un 40%

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, cada detalle de la mesa cuenta. Lidl presenta su fuente de dos pisos, un accesorio que combina diseño y practicidad, ideal para quienes buscan sorprender a sus invitados con una presentación impecable de entremeses, frutas, dulces o pequeños aperitivos.

Este artículo de la sección Bazar se convierte en un aliado perfecto para decorar y organizar la mesa durante las fiestas por apenas 7,99 euros. Su disponibilidad es limitada, por lo que se recomienda consultar con la tienda Lidl más cercana, y comprarlo cuanto antes: ¡está rebajado un 38%!

La fuente cuenta con dos platos de porcelana de alta calidad, resistentes y aptos para lavavajillas, montados sobre una estructura de bambú y madera de haya que aporta calidez y sofisticación. Con una altura total aproximada de 37 cm, el plato grande mide 30 × 15 cm y el pequeño 21 × 15 cm, ofreciendo una disposición elegante y práctica de los alimentos.

Funcionalidad y estilo en un solo objeto

Más allá de su belleza, la fuente permite organizar los aperitivos en distintos niveles, creando una composición visual atractiva. Puedes colocar, por ejemplo, aceitunas, canapés o bombones en el nivel superior, y tartaletas, mini­sandwiches o frutas en el inferior, logrando una presentación profesional sin esfuerzo. Su diseño compacto facilita el almacenamiento una vez terminada la celebración.

Imagen del objeto / Lidl

La fuente de dos pisos no solo sirve para organizar y servir; también aporta un toque decorativo que eleva cualquier mesa navideña. Su combinación de porcelana blanca y bambú natural encaja perfectamente tanto en ambientes clásicos como modernos, convirtiéndose en un pequeño detalle que marcará la diferencia en tus reuniones.