La fuente de dos pisos de Lidl perfecta para esta Navidad está rebajada un 40%
Es un aliado perfecto para decorar y organizar la mesa durante las fiestas
Con la Navidad a la vuelta de la esquina, cada detalle de la mesa cuenta. Lidl presenta su fuente de dos pisos, un accesorio que combina diseño y practicidad, ideal para quienes buscan sorprender a sus invitados con una presentación impecable de entremeses, frutas, dulces o pequeños aperitivos.
Este artículo de la sección Bazar se convierte en un aliado perfecto para decorar y organizar la mesa durante las fiestas por apenas 7,99 euros. Su disponibilidad es limitada, por lo que se recomienda consultar con la tienda Lidl más cercana, y comprarlo cuanto antes: ¡está rebajado un 38%!
La fuente cuenta con dos platos de porcelana de alta calidad, resistentes y aptos para lavavajillas, montados sobre una estructura de bambú y madera de haya que aporta calidez y sofisticación. Con una altura total aproximada de 37 cm, el plato grande mide 30 × 15 cm y el pequeño 21 × 15 cm, ofreciendo una disposición elegante y práctica de los alimentos.
Funcionalidad y estilo en un solo objeto
Más allá de su belleza, la fuente permite organizar los aperitivos en distintos niveles, creando una composición visual atractiva. Puedes colocar, por ejemplo, aceitunas, canapés o bombones en el nivel superior, y tartaletas, minisandwiches o frutas en el inferior, logrando una presentación profesional sin esfuerzo. Su diseño compacto facilita el almacenamiento una vez terminada la celebración.
La fuente de dos pisos no solo sirve para organizar y servir; también aporta un toque decorativo que eleva cualquier mesa navideña. Su combinación de porcelana blanca y bambú natural encaja perfectamente tanto en ambientes clásicos como modernos, convirtiéndose en un pequeño detalle que marcará la diferencia en tus reuniones.
