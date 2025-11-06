Este sofá de IKEA esconde una sorpresa: combina diseño y espacio de almacenaje

En un contexto en el que los pisos son cada vez más pequeños y los metros cuadrados se aprovechan al máximo, los muebles multifuncionales se han convertido en una solución práctica y estética. La tendencia actual apuesta por piezas que combinen distintas funciones —como asientos que se transforman en camas o mesas con espacio de almacenaje—, permitiendo disfrutar de hogares más ordenados, cómodos y versátiles sin renunciar al estilo. Este tipo de mobiliario responde a una necesidad muy actual: optimizar el espacio sin sobrecargarlo.

Cada vez más personas buscan soluciones que les permitan adaptar una misma estancia a distintos usos, ya sea como salón, dormitorio o zona de trabajo. En ese escenario, los sofás cama se han convertido en uno de los muebles más demandados, especialmente en viviendas pequeñas o apartamentos urbanos.

Pensando en este tipo de hogares, IKEA propone el modelo GRUNNARP, un sofá cama de tres plazas que combina diseño escandinavo, comodidad y practicidad. Su estética neutra encaja fácilmente en cualquier estilo decorativo, aportando calidez y un aire contemporáneo al salón.

Durante el día funciona como un cómodo sofá de tres plazas, y por la noche se convierte en una cama de matrimonio con solo desplegar el asiento. Además, incluye un compartimento de almacenaje bajo el asiento, perfecto para guardar la ropa de cama, cojines o mantas, lo que lo convierte en una pieza especialmente útil en espacios reducidos.

El GRUNNARP está fabricado con madera maciza, tableros de fibras y partículas recicladas, mientras que su tapicería está compuesta por 100% poliéster (con al menos un 90% reciclado). Como es habitual en la marca, IKEA ofrece 10 años de garantía, reflejo de la durabilidad y resistencia del producto.

Imagen del sofá cama / Ikea

Aunque la versión más popular es la Gunnared beige, IKEA suele ampliar su gama de tapizados en función de la temporada, permitiendo elegir entre tonos neutros y otros más atrevidos. En cuanto al espacio, cerrado ocupa 232 cm de ancho por 89 cm de fondo, y al desplegarse alcanza los 200 cm de largo, el tamaño estándar de una cama doble.

Está disponible en las tiendas IKEA de España por un precio de 549 euros.