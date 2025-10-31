Especial Construcción y Reformas | Tubagua y +Cocina Estudio Ibiza
¿Vas a construir o reformar en Ibiza? Estas dos empresas locales lo hacen todo más fácil
Tubagua y +Cocina Estudio Ibiza amplían su propuesta con nuevas líneas de producto, asesoramiento técnico especializado y una oferta cada vez más completa para profesionales
La construcción en Ibiza vive un momento de cambio. Nuevos materiales, soluciones más eficientes y una apuesta clara por la sostenibilidad están transformando el sector. En este contexto las empresas locales Tubagua y +Cocina Estudio Ibiza destacan por su experiencia, innovación y cercanía.
Tubagua: innovación, materiales de calidad y apoyo al profesional
Con una trayectoria consolidada, Tubagua se ha convertido en un referente en el suministro de materiales de fontanería, electricidad y climatización en la isla. Su compromiso va más allá de la venta: el equipo ofrece asesoramiento técnico y soluciones adaptadas a las necesidades reales de constructores, instaladores y reformistas.
Este año, la empresa amplía su catálogo con puertas de paso, en colaboración con Unidoor, y suelos de tarima Timberclic, materiales resistentes y versátiles que aportan calidez y durabilidad tanto a obras nuevas como a reformas.
Descuentos para profesionales
Tubagua forma parte de Grumelec (electricidad) y FYCE (fontanería), asociaciones que avalan su compromiso con la calidad y la profesionalización del sector. Además, está preparando descuentos especiales para profesionales de cara a la próxima temporada. Los interesados ya pueden darse de alta enviando un correo a ventas@tubagua.es y así acceder a ventajas exclusivas.
La colaboración con FYCE permite a Tubagua ofrecer un servicio de ingeniería especializado que asesora en la obtención de subvenciones y beneficios fiscales relacionados con reformas energéticas y proyectos de eficiencia. Una oportunidad para quienes buscan mejorar la sostenibilidad de sus instalaciones reduciendo costes.
+Cocina Estudio Ibiza: cocinas llave en mano con sello alemán
Por su parte, +Cocina Estudio Ibiza se ha consolidado como el punto de referencia en equipamiento y diseño de cocinas de alta calidad. Su showroom, en la carretera de Sant Josep, ofrece una promoción especial y presenta las novedades 2026 de Nobilia, el mayor fabricante de cocinas de Europa.
Los nuevos acabados, materiales y soluciones técnicas de Nobilia apuestan por la funcionalidad, la sostenibilidad y el diseño contemporáneo, con cocinas pensadas para durar y adaptarse a cualquier estilo.
Además del diseño, el estudio cuenta con un equipo especializado en obras y reformas, lo que le permite ofrecer proyectos llave en mano o colaborar con constructoras, arquitectos e interioristas. Gracias a su experiencia técnica y su red de proveedores, +Cocina puede asumir obras de mayor envergadura con total garantía. Los profesionales interesados en establecer colaboraciones pueden contactar directamente a través de ibiza@mas-cocina.es.
Un nuevo espacio de diseño de cocinas
Y hay más novedades: en diciembre está prevista la apertura del nuevo showroom de +Cocina Santa Eulalia, donde se presentará la marca alemana Rotpunkt, reconocida por su calidad, sostenibilidad y acabados premium. Un nuevo espacio para inspirar a quienes buscan soluciones de cocina de alto nivel.
Aunque cada una con su especialidad, Tubagua y +Cocina Estudio Ibiza comparten la misma filosofía: ofrecer soluciones globales, sostenibles y de confianza, con el respaldo de marcas líderes y un equipo humano comprometido con el trabajo bien hecho.
Tanto si se trata de un proyecto de construcción, una reforma integral o la actualización de una cocina, estas dos empresas ibicencas son sinónimo de calidad, innovación y profesionalidad.
Para más información: 971 30 65 13
