¿Por qué suben tanto los precios de la vivienda en Ibiza? Las claves están en los datos

En Ibiza y Formentera, el ladrillo vive un momento de fuerte expansión. A medida que 2025 avanza, los datos más recientes reflejan una doble dinámica: por un lado, una demanda inmobiliaria robusta que mantiene los precios al alza; por otro, una actividad constructiva que no da tregua, con crecimientos de dos dígitos en proyectos y superficie visada.

Ambas islas se consolidan como epicentro del auge del mercado residencial balear, impulsadas por la inversión nacional e internacional, y por un contexto económico todavía estable.

Según la Sociedad de Tasación, se prevé que los precios de la vivienda en Baleares suban cerca de un 10% antes de que finalice este año. Este incremento se suma a una racha de diez semestres consecutivos con subidas interanuales en el archipiélago, situando a Baleares como líder en crecimiento de precios a nivel estatal.

La fotografía actual del mercado, presentada este mes de octubre por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) y la Sociedad de Tasación, destaca varios factores clave: la firmeza de la demanda, la estabilidad de las condiciones de financiación y un contexto económico que sigue siendo favorable.

Estos elementos han contribuido a que la actividad residencial mantenga un nivel elevado, aunque los expertos comienzan a detectar señales de moderación en los incrementos interanuales de compraventas, lo que podría anticipar una estabilización progresiva tras varios semestres de expansión intensa.

En el primer semestre de 2025 se visaron 811 viviendas nuevas en Ibiza y Formentera. | VICENT MARÍ

El delegado general en Baleares de la Sociedad de Tasación, Marc Pérez-Ribas, advierte de que el desequilibrio entre oferta y demanda sigue siendo uno de los grandes retos. A este se suma la escasez de suelo urbanizable y el aumento sostenido de los costes de construcción, que complican aún más la respuesta del mercado.

En ese sentido, la entidad subraya la necesidad urgente de acelerar los procesos de promoción y construcción de nuevas viviendas para frenar la presión inflacionaria. «Será clave incrementar la oferta para contener la presión sobre los precios», remarcó Pérez-Ribas durante la jornada celebrada el pasado 29 de octubre en la sede de CAEB.

De cara al cierre de 2025, la previsión apunta a una moderación en el ritmo de crecimiento, aunque con una tendencia alcista sostenida. El mercado residencial balear, y especialmente el de Ibiza y Formentera, continúa mostrando una vitalidad que es poco común en el contexto nacional.

La construcción se acelera

Frente al encarecimiento sostenido del mercado, la respuesta del sector constructivo en las Pitiusas ha sido contundente. Según datos del Observatorio de la Vivienda del Colegio Oficial de Arquitectos, en el primer semestre de 2025 se visaron 811 viviendas nuevas en Ibiza y Formentera, lo que supone un crecimiento del 18,3% respecto al mismo periodo del año anterior.

En paralelo, el número total de proyectos de obra visados también creció un 19,4%, alcanzando los 757. Este impulso supera ligeramente el promedio balear (17,8%) y confirma la pujanza específica de las Pitiusas dentro del conjunto del archipiélago. El dato es significativo no solo por su magnitud, sino también por el tipo de viviendas proyectadas: 514 plurifamiliares (63,3%) y 297 unifamiliares (37,7%).

El municipio de Santa Eulària es el que más viviendas nuevas ha construido. | VICENT MARÍ

La superficie construida también ha dado un salto considerable: se visaron proyectos por un total de 435.000 metros cuadrados, un 20,75% más que en el mismo periodo del año anterior. El presupuesto de estas obras también aumentó, hasta los 427 millones de euros, con un crecimiento interanual del 7,79%.

Santa Eulària, locomotora de la construcción pitiusa

En la isla de Ibiza, Santa Eulària se posiciona como el municipio más dinámico en materia de construcción. De las 140 viviendas en suelo rústico visadas en las Pitiusas durante los primeros seis meses del año, 43 se ubicaron en Santa Eulària. Le siguen Sant Josep con 34, Sant Antoni con 32, Sant Joan con 23, Formentera con seis y Vila con dos.

En cuanto a vivienda plurifamiliar, se visaron 514 unidades en total, de las cuales Santa Eulària registró 231. Le siguen Vila con 138, Sant Antoni con 126, Sant Joan con nueve, y tanto Formentera como Sant Josep con cinco cada una.

Las viviendas unifamiliares también muestran una concentración notable en Santa Eulària (115 de las 297 visadas), seguida por Sant Josep (56), Sant Joan (50), Sant Antoni (41), Vila (27) y Formentera (8). Este patrón refuerza la posición del municipio como polo de atracción para nuevas residencias, tanto en clave de inversión como de vivienda habitual.

Baleares es líder en crecimiento de precios de la vivienda a nivel estatal. | VICENT MARÍ

Otro elemento que está teniendo un impacto relevante en la actividad constructiva es el proceso de legalización extraordinaria de construcciones fuera de ordenación. Desde julio de 2024, se han presentado en Baleares 1.040 proyectos de legalización, de los cuales 571 corresponden a viviendas. Este proceso, además de regularizar situaciones preexistentes, ha permitido una mayor visibilidad del parque edificado y ha dinamizado la actividad profesional del sector.

¿Hacia dónde va el mercado?

A pesar de la fuerte actividad actual en el mercado, los expertos prevén una moderación del ritmo de crecimiento en los próximos trimestres. La tendencia, sin embargo, sigue siendo alcista. La combinación de alta demanda, escasa oferta y condiciones económicas estables seguirá alimentando la presión sobre los precios si no se incrementa significativamente la producción de vivienda.

En este contexto, tanto el Govern balear como las instituciones del sector coinciden en la necesidad de adaptar el planeamiento urbanístico, agilizar la tramitación de proyectos y fomentar políticas que permitan aumentar la oferta de vivienda asequible, especialmente en zonas donde el acceso a la vivienda se ha vuelto crítico. De no hacerlo, el acceso a la vivienda seguirá siendo uno de los principales desafíos sociales y económicos para las islas en los próximos años.