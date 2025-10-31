Tu empresa de confianza en Ibiza para la retirada y gestión de residuos de obra

En el sector de la construcción y las reformas, la correcta gestión de los residuos marca la diferencia entre una empresa responsable y otra que no lo es. En Ibiza, Ca Na Negreta S.A. se ha convertido en un referente en este ámbito gracias a su experiencia y a su compromiso con el medio ambiente. Más de 40 años de trayectoria avalan su trabajo, con soluciones integrales para el reciclaje, la retirada de materiales y la gestión de residuos de todo tipo.

Cuando se realiza una reforma, sea cual sea su envergadura, se generan residuos que es fundamental tratar correctamente. Lo mismo ocurre cuando se renuevan determinadas instalaciones, y especialmente cuando hay que realizar la retirada de amianto, un material peligroso todavía presente en construcciones antiguas. Con un equipo especializado en cada trabajo, Ca na Negreta S.A. es la respuesta para los profesionales y particulares que buscan una alternativa eficiente y segura para el tratamiento de materiales en sus obras.

La empresa compra y retira todo tipo de metales generados en trabajos de construcción, reformas o instalaciones: hierro, plomo, cobre, aluminio o zinc. Con un proceso ágil y sostenible, Ca na Negreta S.A. garantiza además el cumplimiento de las normativas medioambientales.